Замена Дзагоева в матче с бельгийцами связана с мышечным спазмом

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Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с командой Бельгии. Встреча, которая стала первой на реконструированной арене «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 3:3. Алан Дзагоев из-за травмы был заменен на 17-й минуте.

«Он (Дзагоев) почувствовал немного спазм, мы стараемся никогда не рисковать футболистами, не ждали ни одной минуты и быстро его поменяли. Мы даже не знаем, есть ли там травма, но решили его поменять. Кстати, Канунникова тоже из- за этого пришлось поменять, потому что был вопрос по его состоянию, хотя Бухаров планировался выйти, но мог выйти на 10 минут позже», — рассказал тренер.

По словам Черчесова, изменения в составе после поражения от сборной Кот-д’Ивуара (0:2) в Краснодаре связаны прежде всего с тем, что тренерский состав старается задействовать разных футболистов, особенно в защите. «Сегодня играла другая тройка, после матча в Краснодаре мы поменяли ее. Но не могу сказать, что две замены планировали, но мы стараемся давать играть футболистам, чтобы они почувствовали себя в команде», — сказал Черчесов.

Следующие товарищеские матчи сборная России проведет перед Кубком конфедераций — 5 июня в Будапеште с венграми, а 9 июня — в Москве с чилийцами.