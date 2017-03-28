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28 марта 2017, 23:18 | Футбол: Сборные | ТАСС

Глушаков: Сборная России по футболу прогрессирует с каждым сбором

СОЧИ, 28 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу прогрессирует с каждым новым учебно-тренировочным сбором команды. Об этом журналистам сообщил российский полузащитник Денис Глушаков.

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© ИТАР-ТАСС

Сборная России во вторник в товарищеском матче сыграла вничью с командой Бельгии. Встреча, которая стала первой на реконструированной арене «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 3:3. После первого тайма россияне проигрывали со счетом 1:3.

«Мы прогрессируем с каждым сбором. Нельзя вот так взять и слепить сразу команду», — сказал Глушаков.

«Самочувствие нормальное, но физические кондиции не позволили сыграть на все 100 процентов. Я разговаривал со Станиславом Саламовичем (Черчесовым), он выпустил меня на столько, на сколько я был готов физически, это была плановая замена. Хотелось выиграть, могли победить, нам просто не повезло. Будем работать, есть над чем», — отметил футболист.

«Во втором тайме команда поверила в свои силы и сыграла более агрессивно, добавили в скорости и настырности. Создавали хорошие моменты и не давали бельгийцам ничего сделать последние минут 20. В сборной Бельгии играют звезды мирового уровня, против них тяжело играть не только нам. Надо обратить внимание, что мы не можем сыграть оптимальным составом, постоянно травмы, новые люди, это головная боль для тренерского штаба», — добавил полузащитник.

24 марта россияне проиграли в контрольном матче ивуарийцам со счетом 0:2.

28.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Фишт
Россия 3:3 Бельгия
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Станислав Черчесов Роберто Мартинес
Голы
3′ Виктор Васин (Д. Комбаров)  
74′ Алексей Миранчук (А.Е. Бухаров)  
90+2′ Александр Бухаров (А. Самедов)  
  Кевин Миральяс 17′
  Кристиан Бентеке 42′
  Кристиан Бентеке (Н. Шадли) 45′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Роман Нойштедтер 25
Александр Самедов 19
Дмитрий Комбаров 23
Роман Зобнин 11
76′ Александр Ерохин 21
Денис Глушаков 8
62′ Дмитрий Полоз 7
Александр Головин 17
46′ Максим Канунников 20
Александр Бухаров 24
16′ Алан Дзагоев 10
72′ Магомед Оздоев 27
Алексей Миранчук 15
12 Симон Миньоле
15 Тома Фоке
5 Ян Фертонген (к)
2 Тоби Алдервейрелд
4 Раджа Наингголан
3 Томас Фермален 90′
23 Дедрик Боята
22 Насер Шадли 77′
10 Янник Феррейра-Карраско
11 Кевин Миральяс 66′
14 Дрис Мертенс
20 Кристиан Бентеке 77′
9 Ромелу Лукаку
18 Юри Тилеманс 66′
6 Аксель Витсель
19 Мусса Дембеле 84′
7 Торган Азар
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 5
8 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 5
4 Угловые 3
11 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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