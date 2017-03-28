Глушаков: Сборная России по футболу прогрессирует с каждым сбором

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России во вторник в товарищеском матче сыграла вничью с командой Бельгии. Встреча, которая стала первой на реконструированной арене «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 3:3. После первого тайма россияне проигрывали со счетом 1:3.

«Мы прогрессируем с каждым сбором. Нельзя вот так взять и слепить сразу команду», — сказал Глушаков.

«Самочувствие нормальное, но физические кондиции не позволили сыграть на все 100 процентов. Я разговаривал со Станиславом Саламовичем (Черчесовым), он выпустил меня на столько, на сколько я был готов физически, это была плановая замена. Хотелось выиграть, могли победить, нам просто не повезло. Будем работать, есть над чем», — отметил футболист.

«Во втором тайме команда поверила в свои силы и сыграла более агрессивно, добавили в скорости и настырности. Создавали хорошие моменты и не давали бельгийцам ничего сделать последние минут 20. В сборной Бельгии играют звезды мирового уровня, против них тяжело играть не только нам. Надо обратить внимание, что мы не можем сыграть оптимальным составом, постоянно травмы, новые люди, это головная боль для тренерского штаба», — добавил полузащитник.

24 марта россияне проиграли в контрольном матче ивуарийцам со счетом 0:2.