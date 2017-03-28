Комбаров: Газон на сочинском стадионе «Фишт» лучший в России

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Сборная России во вторник провела на «Фиште» товарищескую игру с командой Бельгии (3:3). Арена, которая была построена к Олимпийским играм 2014 года и реконструирована к Кубку конфедераций и чемпионату мира, впервые приняла футбольный матч.

«Стадион просто великолепный, а поле на нем самое лучшее в России», — поделился впечатлениями Комбаров.

В пятницу россияне уступили в матче с командой Кот-д’Ивуара (0:2) в Краснодаре. «Прошлый матч мы разобрали полностью, сделали выводы и сегодня старались выполнить установку тренера, — рассказал игрок. — Была установка играть внимательнее в обороне. В первом тайме немного прижимались к своим воротам, поэтому у них возникали моменты, во втором стали выше встречать, и игра изменилась».

«Команда у нас молодая, на стадии становления. Думаю, можем играть еще лучше», — также отметил Комбаров.