Витсель побил рекорд сборной Бельгии, державшийся 37 лет

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Экс-футболист «Зенита» вышел на замену на 66-й минуте товарищеской встречи с командой России (3:3), заменив Юри Тилеманса. За отведённое время ему не удалось отметиться результативными действиями.



Витсель в последний раз пропускал международный матч в 2014 году, когда бельгийцам противостояли боснийцы, из-за травмы голеностопа. Ранее рекорд (28 матчей подряд в сборной Бельгии) принадлежал Жульену Кулсу, который был незаменимым игроком национальной команды с 1974 по 1980 год.