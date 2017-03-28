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28 марта 2017, 23:20 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Витсель побил рекорд сборной Бельгии, державшийся 37 лет

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель установил новый рекорд сборной Бельгии, проведя 29-й матч подряд за национальную команду. Подобное достижение никогда прежде не покорялось ни одному бельгийцу.

Полузащитник Тяньцзинь Цюаньцзянь <span class=error>Аксель</span> <span class=error>Витсель</span> установил новый рекорд сборной Бельгии проведя 29-й матч подряд за национальную команду. Увеличить
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Экс-футболист «Зенита» вышел на замену на 66-й минуте товарищеской встречи с командой России (3:3), заменив Юри Тилеманса. За отведённое время ему не удалось отметиться результативными действиями.

Витсель в последний раз пропускал международный матч в 2014 году, когда бельгийцам противостояли боснийцы, из-за травмы голеностопа. Ранее рекорд (28 матчей подряд в сборной Бельгии) принадлежал Жульену Кулсу, который был незаменимым игроком национальной команды с 1974 по 1980 год.

28.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Фишт
Россия 3:3 Бельгия
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Станислав Черчесов Роберто Мартинес
Голы
3′ Виктор Васин (Д. Комбаров)  
74′ Алексей Миранчук (А.Е. Бухаров)  
90+2′ Александр Бухаров (А. Самедов)  
  Кевин Миральяс 17′
  Кристиан Бентеке 42′
  Кристиан Бентеке (Н. Шадли) 45′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Роман Нойштедтер 25
Александр Самедов 19
Дмитрий Комбаров 23
Роман Зобнин 11
76′ Александр Ерохин 21
Денис Глушаков 8
62′ Дмитрий Полоз 7
Александр Головин 17
46′ Максим Канунников 20
Александр Бухаров 24
16′ Алан Дзагоев 10
72′ Магомед Оздоев 27
Алексей Миранчук 15
12 Симон Миньоле
15 Тома Фоке
5 Ян Фертонген (к)
2 Тоби Алдервейрелд
4 Раджа Наингголан
3 Томас Фермален 90′
23 Дедрик Боята
22 Насер Шадли 77′
10 Янник Феррейра-Карраско
11 Кевин Миральяс 66′
14 Дрис Мертенс
20 Кристиан Бентеке 77′
9 Ромелу Лукаку
18 Юри Тилеманс 66′
6 Аксель Витсель
19 Мусса Дембеле 84′
7 Торган Азар
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 5
8 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 5
4 Угловые 3
11 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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