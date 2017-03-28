Футболист сборной РФ Оздоев нормально воспринял свою обратную замену в матче с бельгийцами

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Матч, прошедший на стадионе «Фишт» в Сочи, завершился со счетом 3:3. Оздоев вышел на замену на 17-й минуте вместо травмировавшегося Алана Дзагоева и был заменен на 72-й на Алексея Миранчука.

«Был готов к замене, разминались до этого. Тренер просил играть как в обороне, так и в атаке, вроде бы, то, что он просил, у меня сделать получилось. После того, как меня заменили, он сказал, что все хорошо, надо было просто усиливать атаку. Отлично это воспринял, я сделал то, что от меня требовали», — прокомментировал ситуацию Оздоев.

По мнению полузащитника, команда могла добиться победы. «Результат показывает, что провели хороший матч. Мы пропустили два простых гола со стандартов, в целом, они не так много моментов создали. Мы не должны были проигрывать этот матч, а могли и выиграть», — считает он.

На вопрос, не обижается ли он на свист с трибун, Оздоев ответил: «У каждого у своего мнение. Мне кажется если болельщики приходят на стадион, они должны поддерживать команду до конца. Тем более речь идет о сборной страны».