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28 марта 2017, 22:53 | Футбол: Сборные | ТАСС

ФИФА дала рекомендации по повышению комфорта на временных трибунах «Фишта»

СОЧИ, 28 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) дала рекомендации повысить комфорт на временных трибунах стадиона «Фишт» в Сочи. Об этом журналистам рассказал операционный директор оргкомитета «Россия-2018» Дмитрий Годунов.

ФИФА дала рекомендации по повышению комфорта на временных трибунах Фишта - Фото 1 Увеличить
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© ИТАР-ТАСС

Временные трибуны на стадионе «Фишт» были установлены для проведения матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. У многих появились вопросы по безопасности этих трибун.

«Есть моменты, которые будут доработаны, это временные трибуны, системы водоснабжения. Формально трибуны соответствуют всем нормам, но после визита ФИФА были даны рекомендации по повышению комфорта, и именно эти доработки будут сделаны. Среди рекомендаций есть изменения конфигураций перил, они будут более высокие, будут доработки лестницы. Сейчас ведутся работы по измерению ветра, возможно, будет сделан какой-то баннер», — сказал Годунов.

При этом он отметил, что также дорабатывать на стадионе надо будет разгрузку. «Сегодня немного неоптимальная была нагрузка на входы — с юга было намного больше людей, чем с севера. Мы сделаем все, чтобы на Кубке конфедераций такого не было, там навигация будет лучше», — подчеркнул операционный директор.

Во вторник в первом матче на реконструированном стадионе «Фишт» в Сочи сборная России сыграла вничью с командой Бельгии — 3:3.

28.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Фишт
Россия 3:3 Бельгия
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Станислав Черчесов Роберто Мартинес
Голы
3′ Виктор Васин (Д. Комбаров)  
74′ Алексей Миранчук (А.Е. Бухаров)  
90+2′ Александр Бухаров (А. Самедов)  
  Кевин Миральяс 17′
  Кристиан Бентеке 42′
  Кристиан Бентеке (Н. Шадли) 45′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Роман Нойштедтер 25
Александр Самедов 19
Дмитрий Комбаров 23
Роман Зобнин 11
76′ Александр Ерохин 21
Денис Глушаков 8
62′ Дмитрий Полоз 7
Александр Головин 17
46′ Максим Канунников 20
Александр Бухаров 24
16′ Алан Дзагоев 10
72′ Магомед Оздоев 27
Алексей Миранчук 15
12 Симон Миньоле
15 Тома Фоке
5 Ян Фертонген (к)
2 Тоби Алдервейрелд
4 Раджа Наингголан
3 Томас Фермален 90′
23 Дедрик Боята
22 Насер Шадли 77′
10 Янник Феррейра-Карраско
11 Кевин Миральяс 66′
14 Дрис Мертенс
20 Кристиан Бентеке 77′
9 Ромелу Лукаку
18 Юри Тилеманс 66′
6 Аксель Витсель
19 Мусса Дембеле 84′
7 Торган Азар
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 5
8 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 5
4 Угловые 3
11 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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