ФИФА дала рекомендации по повышению комфорта на временных трибунах «Фишта»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Временные трибуны на стадионе «Фишт» были установлены для проведения матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. У многих появились вопросы по безопасности этих трибун.

«Есть моменты, которые будут доработаны, это временные трибуны, системы водоснабжения. Формально трибуны соответствуют всем нормам, но после визита ФИФА были даны рекомендации по повышению комфорта, и именно эти доработки будут сделаны. Среди рекомендаций есть изменения конфигураций перил, они будут более высокие, будут доработки лестницы. Сейчас ведутся работы по измерению ветра, возможно, будет сделан какой-то баннер», — сказал Годунов.

При этом он отметил, что также дорабатывать на стадионе надо будет разгрузку. «Сегодня немного неоптимальная была нагрузка на входы — с юга было намного больше людей, чем с севера. Мы сделаем все, чтобы на Кубке конфедераций такого не было, там навигация будет лучше», — подчеркнул операционный директор.

Во вторник в первом матче на реконструированном стадионе «Фишт» в Сочи сборная России сыграла вничью с командой Бельгии — 3:3.