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https://sport.mail.ru/news/football-national/29235615/
28 марта 2017, 22:44 | Футбол: Сборные | ТАСС

Нойштедтер: Сборная России по футболу в матче с бельгийцами доказала, что умеет играть

СОЧИ, 28 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу в контрольном матче с командой Бельгии доказала, что умеет играть. Такое мнение журналистам высказал защитник команды Роман Нойштедтер.

Матч, прошедший на стадионе «Фишт» в Сочи, завершился со счетом 3:3. На голы Кевина Миральяса (17-я минута, с пенальти) и Кристиана Бентеке (42 и 45) россияне ответили точными ударами Виктора Васина (3), Алексея Миранчука (74) и Александра Бухарова (90).

«После Евро команда сильно изменилась — новый тренер, новые игроки, новая команда. Каждый играет по своим требованиям в клубах, отличных от тех, что в сборной. Но мы знаем, что умеем играть, сегодня это доказали. Нам надо просто работать над командной игрой и подойти в хорошем состоянии к Кубку конфедераций», — поделился впечатлениями от игры Нойштедтер.

По мнению защитника, сопернику не удалось создать много моментов с игры. «Они не так много создали с игры, все голы забили со стандартов, а этот аспект легче всего поправить. Во втором тайме мы собрались, и, считаю, заслужили этот результат. Мы немного перестроились в обороне во второй половине встречи — в первом Кристиан Бентеке чаще играл со мной, во втором чуть ближе с ним начал действовать (Виктор) Васин, а (Федор) Кудряшов мог подстраховывать», — сказал он.

Нойштедтер считает, что команде стоит больше держать мяч в центре поля. «Нам надо больше держать мяч в центре поля, потому что при этом могут набегать крайние игроки. А так получается, что каждый действует индивидуально. Нам надо это тренировать», — считает он.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

28.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Фишт
Россия 3:3 Бельгия
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Станислав Черчесов Роберто Мартинес
Голы
3′ Виктор Васин (Д. Комбаров)  
74′ Алексей Миранчук (А.Е. Бухаров)  
90+2′ Александр Бухаров (А. Самедов)  
  Кевин Миральяс 17′
  Кристиан Бентеке 42′
  Кристиан Бентеке (Н. Шадли) 45′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Роман Нойштедтер 25
Александр Самедов 19
Дмитрий Комбаров 23
Роман Зобнин 11
76′ Александр Ерохин 21
Денис Глушаков 8
62′ Дмитрий Полоз 7
Александр Головин 17
46′ Максим Канунников 20
Александр Бухаров 24
16′ Алан Дзагоев 10
72′ Магомед Оздоев 27
Алексей Миранчук 15
12 Симон Миньоле
15 Тома Фоке
5 Ян Фертонген (к)
2 Тоби Алдервейрелд
4 Раджа Наингголан
3 Томас Фермален 90′
23 Дедрик Боята
22 Насер Шадли 77′
10 Янник Феррейра-Карраско
11 Кевин Миральяс 66′
14 Дрис Мертенс
20 Кристиан Бентеке 77′
9 Ромелу Лукаку
18 Юри Тилеманс 66′
6 Аксель Витсель
19 Мусса Дембеле 84′
7 Торган Азар
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 5
8 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 5
4 Угловые 3
11 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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