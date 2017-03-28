Нойштедтер: Сборная России по футболу в матче с бельгийцами доказала, что умеет играть

Матч, прошедший на стадионе «Фишт» в Сочи, завершился со счетом 3:3. На голы Кевина Миральяса (17-я минута, с пенальти) и Кристиана Бентеке (42 и 45) россияне ответили точными ударами Виктора Васина (3), Алексея Миранчука (74) и Александра Бухарова (90).

«После Евро команда сильно изменилась — новый тренер, новые игроки, новая команда. Каждый играет по своим требованиям в клубах, отличных от тех, что в сборной. Но мы знаем, что умеем играть, сегодня это доказали. Нам надо просто работать над командной игрой и подойти в хорошем состоянии к Кубку конфедераций», — поделился впечатлениями от игры Нойштедтер.

По мнению защитника, сопернику не удалось создать много моментов с игры. «Они не так много создали с игры, все голы забили со стандартов, а этот аспект легче всего поправить. Во втором тайме мы собрались, и, считаю, заслужили этот результат. Мы немного перестроились в обороне во второй половине встречи — в первом Кристиан Бентеке чаще играл со мной, во втором чуть ближе с ним начал действовать (Виктор) Васин, а (Федор) Кудряшов мог подстраховывать», — сказал он.

Нойштедтер считает, что команде стоит больше держать мяч в центре поля. «Нам надо больше держать мяч в центре поля, потому что при этом могут набегать крайние игроки. А так получается, что каждый действует индивидуально. Нам надо это тренировать», — считает он.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.