Андрей Канчельскис: Вратарь не может тренировать сборную. Зовите Бердыева

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— Что тут сказать? Порадовало, что забили три гола. Хотя три пропущенных мяча — это многовато. В любом случае, добились результата — не отрицательного. Позитив здесь, наверное, перевешивает негатив, — заметил Канчельскис.

— Как вам качество игры нашей сборной?

— Я еще до матча сказал, что с бельгийцами будет играть легче, чем с ивуарийцами.

— Почему?

— Бельгийцы и сами играют, и сопернику дают. Они сторонники открытого футбола. Недавний отборочный матч с Грецией, безусловно, сказался на их действиях сегодня — особенно в концовке. Подустали, допускали такие ошибки… А наши ребята — молодцы, не опустили рук, смогли спасти матч. Здесь их можно только похвалить. Ничья с Бельгией — хороший результат.

— Лучший в составе нашей сборной?

— Можно отметить Миранчука и Бухарова. Но нужно понимать, что последние 15 минут бельгийцы просто доигрывали этот матч, хотели, чтобы встреча быстрее закончилась. Вы сами видели их ляпы. По всей видимости, толком не восстановились после Греции. А наши свеженькие ребята вышли и сразу создали им проблемы.

— Основной вывод по этой ничьей?

— Работы еще очень-очень много, особенно в защите.

— Вы с оптимизмом смотрите в будущее?

— Да как вам сказать… Надо, конечно, что-то уже делать, что-то менять.

— Что именно?