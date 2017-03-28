Андрей Канчельскис: Вратарь не может тренировать сборную. Зовите Бердыева
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис — о ничьей нашей национальной команды в контрольном матче с Бельгией.
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Видимо, что-то случилось...
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— Что тут сказать? Порадовало, что забили три гола. Хотя три пропущенных мяча — это многовато. В любом случае, добились результата — не отрицательного. Позитив здесь, наверное, перевешивает негатив, — заметил Канчельскис.
— Как вам качество игры нашей сборной?
— Я еще до матча сказал, что с бельгийцами будет играть легче, чем с ивуарийцами.
— Почему?
— Бельгийцы и сами играют, и сопернику дают. Они сторонники открытого футбола. Недавний отборочный матч с Грецией, безусловно, сказался на их действиях сегодня — особенно в концовке. Подустали, допускали такие ошибки… А наши ребята — молодцы, не опустили рук, смогли спасти матч. Здесь их можно только похвалить. Ничья с Бельгией — хороший результат.
— Лучший в составе нашей сборной?
— Можно отметить Миранчука и Бухарова. Но нужно понимать, что последние 15 минут бельгийцы просто доигрывали этот матч, хотели, чтобы встреча быстрее закончилась. Вы сами видели их ляпы. По всей видимости, толком не восстановились после Греции. А наши свеженькие ребята вышли и сразу создали им проблемы.
— Основной вывод по этой ничьей?
— Работы еще
— Вы с оптимизмом смотрите в будущее?
— Да как вам сказать… Надо, конечно,
— Что именно?
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|Станислав Черчесов
|Роберто Мартинес
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|8
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
|Боковой судья
|Павел Сокольницки (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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