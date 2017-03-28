Эксперт: Футболисты сборной Бельгии на фоне россиян смотрелись мастеровитее

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россияне в первом матче на реконструированном стадионе «Фишт» в Сочи сыграли вничью с бельгийцами со счетом 3:3. При этом хозяева сумели отыграться на последних минутах.

«Игрового рисунка у нас не видно: видно желание, старание, и пока остается принимать то, что мы видим — другого у нас пока нет, — сказал Гусев. — Хорошие эпизоды были, когда неплохой второй гол забил Миранчук с помощью Бухарова. Если смотреть по Бельгии, то там более цельная игра: видно, что команда сыгранная, мастеровитая. И мяч держат, и атаки проводят хорошо».

«Бельгийцы были уверены в своей победе и чуть расслабились, да и недооценка была. Думали, что легко доведут дело до победы, и это сыграло с ними злую шутку», — добавил он.

Тем не менее, россияне отметились несыгранностью в обороне, считает Гусев. «Зачем в той ситуации с пенальти Нойштедтер катился в штрафной под соперника? Что касается Бухарова, то он сейчас набрал неплохую форму, показывает нормальный хороший футбол, как в свои лучшие годы. Главное, чтобы его не преследовали травмы», — отметил он.

Оставшиеся матчи перед Кубком конфедераций сборная России проведет в июне против венгров и чилийцев.