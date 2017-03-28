Черчесов: Замены в матче с бельгийцами дали свой результат

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Встреча Россия — Бельгия прошла во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась вничью — 3:3, гости выигрывали после первого тайма со счетом 3:1.

«Понятно, что пропускать на последних минутах не очень приятно. В перерыве я успокоил команду, потому что соперник играл с преимуществом. Поправил кое-какие моменты. Я думаю, что замены дали результат, чего не было в Краснодаре», — сказал Черчесов.

24 марта россияне проиграли в контрольной игре команде Кот-д’Ивуара (0:2) в Краснодаре на одноименном стадионе.

Тренер также обратил внимание на то, что все три гола бельгийцы забили после розыгрыша стандартных положений — 11-метровый удар, угловой и штрафной. «Нам надо посмотреть, неприятно пропускать со стандартов, это не футбол, но часть футбола, которая становится одной из важнейших составляющих» — сделал выводы Черчесов.

«Я хочу поблагодарить наших болельщиков, которые 90 минут нас поддерживали. Все время мы ощущали их поддержку, я и после той игры (в Краснодаре) сказал, что поддержка болельщиков нужна до конца. А уже после матча можно и покритиковать, и покричать, но в это время, что выделено игре, болельщик должен быть вместе с командой», — сказал Черчесов.

По мнению тренера, именно поддержка зрителей помогла в матче со сборной Бельгии россиянам сравнять счет. «Если бы такого не было, думаю, что сложно было бы переломить ситуацию», — считает он.