Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29235504/
28 марта 2017, 22:15 | Футбол: Сборные | ТАСС

Черчесов: Замены в матче с бельгийцами дали свой результат

СОЧИ, 28 марта. /ТАСС/. Замены по ходу матча сборной России с командой Бельгии принесли свой результат. Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер россиян Станислав Черчесов.

Черчесов: Замены в матче с бельгийцами дали свой результат - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча Россия — Бельгия прошла во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась вничью — 3:3, гости выигрывали после первого тайма со счетом 3:1.

«Понятно, что пропускать на последних минутах не очень приятно. В перерыве я успокоил команду, потому что соперник играл с преимуществом. Поправил кое-какие моменты. Я думаю, что замены дали результат, чего не было в Краснодаре», — сказал Черчесов.

24 марта россияне проиграли в контрольной игре команде Кот-д’Ивуара (0:2) в Краснодаре на одноименном стадионе.

Тренер также обратил внимание на то, что все три гола бельгийцы забили после розыгрыша стандартных положений — 11-метровый удар, угловой и штрафной. «Нам надо посмотреть, неприятно пропускать со стандартов, это не футбол, но часть футбола, которая становится одной из важнейших составляющих» — сделал выводы Черчесов.

«Я хочу поблагодарить наших болельщиков, которые 90 минут нас поддерживали. Все время мы ощущали их поддержку, я и после той игры (в Краснодаре) сказал, что поддержка болельщиков нужна до конца. А уже после матча можно и покритиковать, и покричать, но в это время, что выделено игре, болельщик должен быть вместе с командой», — сказал Черчесов.

По мнению тренера, именно поддержка зрителей помогла в матче со сборной Бельгии россиянам сравнять счет. «Если бы такого не было, думаю, что сложно было бы переломить ситуацию», — считает он.

28.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Фишт
Россия 3:3 Бельгия
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Станислав Черчесов Роберто Мартинес
Голы
3′ Виктор Васин (Д. Комбаров)  
74′ Алексей Миранчук (А.Е. Бухаров)  
90+2′ Александр Бухаров (А. Самедов)  
  Кевин Миральяс 17′
  Кристиан Бентеке 42′
  Кристиан Бентеке (Н. Шадли) 45′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Роман Нойштедтер 25
Александр Самедов 19
Дмитрий Комбаров 23
Роман Зобнин 11
76′ Александр Ерохин 21
Денис Глушаков 8
62′ Дмитрий Полоз 7
Александр Головин 17
46′ Максим Канунников 20
Александр Бухаров 24
16′ Алан Дзагоев 10
72′ Магомед Оздоев 27
Алексей Миранчук 15
12 Симон Миньоле
15 Тома Фоке
5 Ян Фертонген (к)
2 Тоби Алдервейрелд
4 Раджа Наингголан
3 Томас Фермален 90′
23 Дедрик Боята
22 Насер Шадли 77′
10 Янник Феррейра-Карраско
11 Кевин Миральяс 66′
14 Дрис Мертенс
20 Кристиан Бентеке 77′
9 Ромелу Лукаку
18 Юри Тилеманс 66′
6 Аксель Витсель
19 Мусса Дембеле 84′
7 Торган Азар
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 5
8 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 5
4 Угловые 3
11 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сборная Бельгии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
28 марта

Мутко: сборная России в матче с бельгийцами сделала еще полшага навстречу болельщикам

Боец Митрион допустил, что алкоголь мог быть причиной его проблем с почками

"Металлург" обыграл "Ак Барс" в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ