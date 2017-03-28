ВАСИН — НЕ ВАСЯ

Половину матчей за сборную России Виктор Васин провел против Бельгии. Правда, их у защитника ЦСКА всего четыре, но разброс по времени впечатляет. Первый — в 2010-м, четвертый — в 2017-м. Когда-то Васин считался молодым и перспективным. Впрочем, таковым его в силу определенных обстоятельств называют и сейчас. Разница в том, что во время первой встречи с «красными дьяволами» Виктору было 22 года, а теперь — 28. Ромелу Лукаку, который тем воронежским вечером обыгрывал Васина, как хотел (и это было простительно — молодой ведь!), за прошедшее время успел уехать в Англию и наколотить там сотню мячей. И Лукаку все еще 23. Сложная арифметика, не правда ли? Но очень красноречивая.

Лукаку в Сочи большую часть времени сидел в запасе. Как и еще несколько лидеров сборной Бельгии. Против нас вышел ближайший резерв. При этом в центре нападения с первых минут сыграл нападающий, которого со стороны можно с Ромелу спутать — тоже здоровый, техничный и успешный, тоже африканского происхождения. И надо же такому случиться, он тоже вытворял с защитниками нашей сборной, включая Васина, кучу всего интересного. Кристиану Бентеке — 26. Игрок зрелый, ровесник Кокорина. Или, погодите, Кокорин у нас все еще в молодых ходит?

Радостное начало встречи могло обмануть только очень наивного человека. Кто-то всерьез рассчитывал на победу? Ничья, которую мы в итоге чудесным образом получили, это самое чудесное из чудес, возможных в этот вечер. Компенсация за то, с каким глубоким унынием мы уходили на перерыв.

Стоит ли всерьез рассуждать о голах в ворота бельгийцев? О первом — точно нет. Да, молодец Полоз — смело пошел в обводку и заработал штрафной. Спасибо Шадли, который после подачи Самедова неудачно для себя скинул мяч на Комбарова. Спартаковец ловко сориентировался, тут же простреливший вдоль ворот. Ну и Васин удачно подставил ногу. Почему-то кажется, что здесь гораздо больше везения, чем разума, хотя очень хотелось бы думать иначе.

Но голы Бентеке автоматной очередью расстреляли все благодушие. Это не просто разница в классе, это Гранд-Каньон. Нойштедтер, проваливший свою зону, кажется, ответил на большинство вопросов о натурализации. Васин показал, что он далеко не Вася — вторым и третьим мячами Бентеке защитник ЦСКА испортил все впечатление от собственного гола.

Наверное, если бы каждому из почти сорока тысяч болельщиков, пришедших на «Фишт», объяснили, что по-другому нынешние защитники сборной России играть против Бентеке не то что не могут, а и не должны, не было бы такого разочарования. Но сочинский народ, еще помнящий зимние победы 2014 года, был настроен по-боевому. Пусть болели не так шумно, но от души: пустили волну, затянули «Россия — Россия», включили фонарики на мобильных телефонах. Так сказать, показали команде небо в алмазах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В Сочи показали сборной небо в алмазах <a href="https://t.co/SIPXCeaKRI">pic.twitter.com/SIPXCeaKRI</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/846761323409145857">28 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ТЕНЬ БЕРДЫЕВА

Предматчевое шоу тоже было на уровне. Жаль, не показали по телевизору, как кубанский казачий хор спел гимны России и Бельгии — заслушаешься. Возможно, эта коллективная энергия в конце концов и позволила совершить чудо.

На второй тайм бельгийцы вышли сытыми, довольными и вальяжными. Что не помешало им лишить россиян мяча и катать его в свое удовольствие перед штрафной Акинфеева. Мы отвечали контратаками, после каждой из которых вновь вспоминался Курбан Бердыев. Сборная выглядит копией «Ростова» — об этом в последнее время говорят все чаще. Но копией, а не оригиналом. Также говорят, что исправить эту разницу способен только сам автор патента — Бердыев. Будут ли обсуждать вопрос до Кубка конфедераций? Гол Бухарова в самом конце и его же голевая передача чуть ранее, возможно, спасли РФС от сложного решения.

Кстати, мяч Миранчука, вернувший наших в игру, получился очень даже ростовским. Ошибка Дембеле, хороший прессинг со стороны Головина (второй матч — ему в актив), быстрая контратака, точный удар. Если смотреть эту комбинацию в отрыве от всей встречи, как на самостоятельный эпизод, настроение улучшается. Но почему из таких моментов не может состоять вся игра?

Становление новой сборной России идет очень сложно. Нам забивают по три-четыре мяча Бельгия и Коста-Рика, мы уступаем Катару и Кот-д'Ивуару. Это с одной стороны. А что с другой? Резерв в виде травмированных, характер, удача и опыт, который получаем за счет таких вот 3:3? Будем считать так.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Сочи.