Спасатели МираБу. Россия — Бельгия — 3:3!
Сборная России чудесным образом спаслась в матче, который складывался так, что вполне мог стать худшим для команды после Евро-2016.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ВАСИН — НЕ ВАСЯ
Половину матчей за сборную России Виктор Васин провел против Бельгии. Правда, их у защитника ЦСКА всего четыре, но разброс по времени впечатляет. Первый — в 2010-м, четвертый — в 2017-м.
Лукаку в Сочи большую часть времени сидел в запасе. Как и еще несколько лидеров сборной Бельгии. Против нас вышел ближайший резерв. При этом в центре нападения с первых минут сыграл нападающий, которого со стороны можно с Ромелу спутать — тоже здоровый, техничный и успешный, тоже африканского происхождения. И надо же такому случиться, он тоже вытворял с защитниками нашей сборной, включая Васина, кучу всего интересного. Кристиану Бентеке — 26. Игрок зрелый, ровесник Кокорина. Или, погодите, Кокорин у нас все еще в молодых ходит?
Радостное начало встречи могло обмануть только очень наивного человека.
Стоит ли всерьез рассуждать о голах в ворота бельгийцев? О первом — точно нет. Да, молодец Полоз — смело пошел в обводку и заработал штрафной. Спасибо Шадли, который после подачи Самедова неудачно для себя скинул мяч на Комбарова. Спартаковец ловко сориентировался, тут же простреливший вдоль ворот. Ну и Васин удачно подставил ногу.
Но голы Бентеке автоматной очередью расстреляли все благодушие. Это не просто разница в классе, это
Наверное, если бы каждому из почти сорока тысяч болельщиков, пришедших на «Фишт», объяснили, что
ТЕНЬ БЕРДЫЕВА
Предматчевое шоу тоже было на уровне. Жаль, не показали по телевизору, как кубанский казачий хор спел гимны России и Бельгии — заслушаешься. Возможно, эта коллективная энергия в конце концов и позволила совершить чудо.
На второй тайм бельгийцы вышли сытыми, довольными и вальяжными. Что не помешало им лишить россиян мяча и катать его в свое удовольствие перед штрафной Акинфеева. Мы отвечали контратаками, после каждой из которых вновь вспоминался Курбан Бердыев. Сборная выглядит копией «Ростова» — об этом в последнее время говорят все чаще. Но копией, а не оригиналом. Также говорят, что исправить эту разницу способен только сам автор патента — Бердыев. Будут ли обсуждать вопрос до Кубка конфедераций? Гол Бухарова в самом конце и его же голевая передача чуть ранее, возможно, спасли РФС от сложного решения.
Кстати, мяч Миранчука, вернувший наших в игру, получился очень даже ростовским. Ошибка Дембеле, хороший прессинг со стороны Головина (второй матч — ему в актив), быстрая контратака, точный удар. Если смотреть эту комбинацию в отрыве от всей встречи, как на самостоятельный эпизод, настроение улучшается. Но почему из таких моментов не может состоять вся игра?
Становление новой сборной России идет очень сложно. Нам забивают по
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Сочи.
|Станислав Черчесов
|Роберто Мартинес
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|8
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
|Боковой судья
|Павел Сокольницки (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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