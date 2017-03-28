Мартинес: Сборная Бельгии по футболу разочарована итогом матча с командой России

Встреча Россия — Бельгия прошла во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась вничью — 3:3, гости выигрывали после первого тайма со счетом 3:1.

«Не буду ничего скрывать, разочарование очень большое. Мы приехали, чтобы сыграть хорошо, но, выигрывая с разницей в два мяча, растеряли преимущество. Немного не дожали», — сказал Мартинес.