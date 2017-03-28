Мартинес: Сборная Бельгии по футболу разочарована итогом матча с командой России
СОЧИ, 28 марта. /ТАСС/. Сборная Бельгии рассчитывала на победу в матче с командой России и немного разочарована результатом игры. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес.
Встреча Россия — Бельгия прошла во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась вничью — 3:3, гости выигрывали после первого тайма со счетом 3:1.
«Не буду ничего скрывать, разочарование очень большое. Мы приехали, чтобы сыграть хорошо, но, выигрывая с разницей в два мяча, растеряли преимущество. Немного не дожали», — сказал Мартинес.