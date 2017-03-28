Пахомов: Ничья с командой Бельгии сродни победе для сборной России

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Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с командой Бельгии. Встреча, которая стала первой на реконструированной арене «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 3:3.

«У нас счастливый стадион, потому что даже первый гол забила сборная России, и это отрадно, и ничья с такой командой, пятой в рейтинге — это победа для нас. Я думаю, что наш стадион счастливый, и надеюсь, что здесь будут одни победы сборной России», — отметил Пахомов.

«Временные трибуны — это проект, сейчас идет тестирование, специалисты еще посмотрят за ошибками. Пробки — это тоже нормально, этот момент мы также тестируем. У нас пошло много транспорта, надо будет уменьшать индивидуальный транспорт и отправлять людей на общественный — электрички», — добавил мэр города.

Стадион «Фишт» примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.