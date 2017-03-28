Мутко: Сборная России в матче с бельгийцами сделала еще полшага навстречу болельщикам
СОЧИ, 28 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России в товарищеском матче с бельгийцами сделали еще полшага навстречу болельщикам. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал президент Российского футбольного союза,
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с командой Бельгии. Встреча, которая стала первой на реконструированной арене «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 3:3.
«В целом сегодня праздник удался, и в концовке матча наша команда сделала еще полшага навстречу болельщикам», — подчеркнул Мутко.
Первый тайм россияне проиграли со счетом 1:3, но во втором отыграли два мяча. «Атмосфера была отличной. Конечно, немного разочаровал первый тайм, он породил определенный пессимизм, можно сказать, продолжался матч с ивуарийцами (в пятницу в Краснодаре сборная России в товарищеской встрече проиграла со счетом 0:2. — Прим. ТАСС)», — добавил Мутко.
В игре сборной России была мысль
По мнению Мутко, главное, что показал матч в Сочи, — это мысль в игре сборной России. «Мы увидели желание и характер, а главное — мысль, как мы будем забивать, как будем выходить из обороны. Мы выбрали определенную модель, по которой будем играть, и все футболисты играют по ней и в своих клубах», — отметил Мутко.
«Еще раз скажу, что получился блестящий контрольный матч, замечательное открытие стадиона “Фишт”. Мы не могли проиграть на этом стадионе, который подарил нам столько радости — особенно в последний день Олимпиады», — добавил
Мутко подчеркнул, что у сборной России есть резерв. «Можно сказать, мы сделали небольшой шажок. У нас есть резерв — вы знаете, что за сборную России сможет играть Марио Фернандес, вернутся в строй Артем Дзюба, Федор Смолов, есть еще несколько ребят, которые еще могут заиграть. Но определенные проблемы у нас есть», — сказал Мутко.
«А бельгийцы, думаю, приедут на чемпионат мира решать определенные высокие задачи. Это очень сильная команда, просто фантастическая», — сказал президент РФС в заключение.
Следующие товарищеские матчи сборная России проведет перед Кубком конфедераций — 5 июня в Будапеште с венграми, а 9 июня — в Москве с чилийцами.
|Станислав Черчесов
|Роберто Мартинес
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|8
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
|Боковой судья
|Павел Сокольницки (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
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