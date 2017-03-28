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28 марта 2017, 21:43 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: Сборная России в матче с бельгийцами сделала еще полшага навстречу болельщикам

СОЧИ, 28 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России в товарищеском матче с бельгийцами сделали еще полшага навстречу болельщикам. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал президент Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко.

По мнению главы <span class=error>РФС</span> главное что показал матч в Сочи — это мысль в игре национальной команды. Увеличить
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Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с командой Бельгии. Встреча, которая стала первой на реконструированной арене «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 3:3.

«В целом сегодня праздник удался, и в концовке матча наша команда сделала еще полшага навстречу болельщикам», — подчеркнул Мутко.

Первый тайм россияне проиграли со счетом 1:3, но во втором отыграли два мяча. «Атмосфера была отличной. Конечно, немного разочаровал первый тайм, он породил определенный пессимизм, можно сказать, продолжался матч с ивуарийцами (в пятницу в Краснодаре сборная России в товарищеской встрече проиграла со счетом 0:2. — Прим. ТАСС)», — добавил Мутко.

В игре сборной России была мысль

По мнению Мутко, главное, что показал матч в Сочи, — это мысль в игре сборной России. «Мы увидели желание и характер, а главное — мысль, как мы будем забивать, как будем выходить из обороны. Мы выбрали определенную модель, по которой будем играть, и все футболисты играют по ней и в своих клубах», — отметил Мутко.

«Еще раз скажу, что получился блестящий контрольный матч, замечательное открытие стадиона “Фишт”. Мы не могли проиграть на этом стадионе, который подарил нам столько радости — особенно в последний день Олимпиады», — добавил вице-премьер.

Мутко подчеркнул, что у сборной России есть резерв. «Можно сказать, мы сделали небольшой шажок. У нас есть резерв — вы знаете, что за сборную России сможет играть Марио Фернандес, вернутся в строй Артем Дзюба, Федор Смолов, есть еще несколько ребят, которые еще могут заиграть. Но определенные проблемы у нас есть», — сказал Мутко.

«А бельгийцы, думаю, приедут на чемпионат мира решать определенные высокие задачи. Это очень сильная команда, просто фантастическая», — сказал президент РФС в заключение.

Следующие товарищеские матчи сборная России проведет перед Кубком конфедераций — 5 июня в Будапеште с венграми, а 9 июня — в Москве с чилийцами.

28.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Фишт
Россия 3:3 Бельгия
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Станислав Черчесов Роберто Мартинес
Голы
3′ Виктор Васин (Д. Комбаров)  
74′ Алексей Миранчук (А.Е. Бухаров)  
90+2′ Александр Бухаров (А. Самедов)  
  Кевин Миральяс 17′
  Кристиан Бентеке 42′
  Кристиан Бентеке (Н. Шадли) 45′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Роман Нойштедтер 25
Александр Самедов 19
Дмитрий Комбаров 23
Роман Зобнин 11
76′ Александр Ерохин 21
Денис Глушаков 8
62′ Дмитрий Полоз 7
Александр Головин 17
46′ Максим Канунников 20
Александр Бухаров 24
16′ Алан Дзагоев 10
72′ Магомед Оздоев 27
Алексей Миранчук 15
12 Симон Миньоле
15 Тома Фоке
5 Ян Фертонген (к)
2 Тоби Алдервейрелд
4 Раджа Наингголан
3 Томас Фермален 90′
23 Дедрик Боята
22 Насер Шадли 77′
10 Янник Феррейра-Карраско
11 Кевин Миральяс 66′
14 Дрис Мертенс
20 Кристиан Бентеке 77′
9 Ромелу Лукаку
18 Юри Тилеманс 66′
6 Аксель Витсель
19 Мусса Дембеле 84′
7 Торган Азар
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 5
8 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 5
4 Угловые 3
11 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Нойштедтер: Сборная России по футболу в матче с бельгийцами доказала, что умеет играть

СОЧИ, 28 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу в контрольном матче с командой Бельгии доказала, что умеет играть. Такое мнение журналистам высказал защитник команды Роман Нойштедтер.
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