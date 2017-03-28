Мутко: сборная России в матче с бельгийцами сделала еще полшага навстречу болельщикам

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Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с командой Бельгии. Встреча, которая стала первой на реконструированной арене «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 3:3.

«В целом сегодня праздник удался, и в концовке матча наша команда сделала еще полшага навстречу болельщикам», — подчеркнул Мутко.

Первый тайм россияне проиграли со счетом 1:3, но во втором отыграли два мяча. «Атмосфера была отличной. Конечно, немного разочаровал первый тайм, он породил определенный пессимизм, можно сказать, продолжался матч с ивуарийцами (в пятницу в Краснодаре сборная России в товарищеской встрече проиграла со счетом 0:2. — Прим. ТАСС)», — добавил Мутко.

В игре сборной России была мысль

По мнению Мутко, главное, что показал матч в Сочи, — это мысль в игре сборной России. «Мы увидели желание и характер, а главное — мысль, как мы будем забивать, как будем выходить из обороны. Мы выбрали определенную модель, по которой будем играть, и все футболисты играют по ней и в своих клубах», — отметил Мутко.

«Еще раз скажу, что получился блестящий контрольный матч, замечательное открытие стадиона “Фишт”. Мы не могли проиграть на этом стадионе, который подарил нам столько радости — особенно в последний день Олимпиады», — добавил вице-премьер.

Мутко подчеркнул, что у сборной России есть резерв. «Можно сказать, мы сделали небольшой шажок. У нас есть резерв — вы знаете, что за сборную России сможет играть Марио Фернандес, вернутся в строй Артем Дзюба, Федор Смолов, есть еще несколько ребят, которые еще могут заиграть. Но определенные проблемы у нас есть», — сказал Мутко.

«А бельгийцы, думаю, приедут на чемпионат мира решать определенные высокие задачи. Это очень сильная команда, просто фантастическая», — сказал президент РФС в заключение.

Следующие товарищеские матчи сборная России проведет перед Кубком конфедераций — 5 июня в Будапеште с венграми, а 9 июня — в Москве с чилийцами.