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РОССИЯ

АКИНФЕЕВ — 5,0. Ни в одном пропущенном мяче вины капитана нет. При этом соперник нанес пять ударов в створ, а три завершились голами. При иной доле везения мог отразить пенальти, но мяч пролетел под мышкой у капитана.

НОЙШТЕДТЕР — 3,5. Много нервничал, что выливалось в ошибки. В каждом из голов бельгийцев первого тайма есть вина российского немца. Во-первых, проворонил выход Бентеке и вынужден был свалить его в собственной штрафной. Во-вторых, проиграл верховую борьбу Фертонгену, а спустя секунду россияне пропустили второй мяч. В-третьих, в необязательной ситуации сфолил на Бентеке у своей штрафной — с этого «стандарта» бельгийцы забили третий гол.

ВАСИН — 4,5. Занял место в самом центре обороны, играл небезупречно. Например, на 20-й минуте под прессингом вместо выноса сделал короткий пас Зобнину и вынудил того ошибиться — к счастью, бельгийцы до мяча не добрались. Правда, второй гол частично на совести Васина — на миг он потерял Бентеке, хотя плотно опекал его на протяжении почти всего эпизода. В третьем голе бельгийцев тоже есть вина армейца — он проиграл воздух все тому же Бентеке. Зато в начале игры открыл счет своим голам за сборную, замкнув передачу Комбарова.

КУДРЯШОВ — 5,5. К ростовчанину меньше претензий, чем к другим игрокам обороны сборной. Конечно, он тоже не всегда верно выбирал позицию и выиграл не все единоборства, но это мелочи по сравнению с «грехами» Нойштедтера и Васина. В концовке вынес мяч из пустых ворот.

САМЕДОВ — 6,5. Именно его подача со «стандарта» завершилась голом Васина на первых минутах. Сразу после перерыва мог забить, но после рикошета от Бентеке мяч улетел на угловой, а не в ворота. Зато в добавленное время отдал голевую передачу на Бухарова.

ЗОБНИН — 6,0. Не обошелся без ошибок, хотя существенных не было. Выцарапывал мячи и даже пытался раскручивать атаки.

ДЗАГОЕВ — 5,5. Отыграл четверть часа, после чего был заменен из-за травмы. За отведенное время совершил лишь пару отборов.

КОМБАРОВ — 5,5. Нередко исполнял прострелы и навесы (как со «стандартов», так и во время позиционного нападения), многие достигали цели. Непосредственно поучаствовал в голе россиян: вернул мяч в центр штрафной после того, как его выбили бельгийцы — передачу в гол преобразовал Васин. В конце первого тайма вынес мяч с линии ворот, но — прямо на Бентеке. Делал, что должен, но фактически помешал Акинфееву.

ЕРОХИН — 5,5. В середине первого тайма выкарабкался из непростой ситуации — в окружении нескольких соперников с фланга сделал точную передачу под удар Канунникову. В атаке мог бы быть чуть полезнее.

ПОЛОЗ — 5,5. Уже на второй минуте обхитрил Фермалена и заработал штрафной, в результате которого россияне открыли счет. Боролся, открывался, но забить не сумел.

КАНУННИКОВ — 5,5. Был старателен, много двигался, пытался открываться под передачи, но мяча касался не так часто, как хотелось бы.

ОЗДОЕВ — 4,0. Появился на поле в середине первого тайма. Растворился в игре — кажется, за час его даже ни разу не показали крупным планом. На 71-й минуте был справедливо заменен.

БУХАРОВ — 7,0. За отведенный тайм успел забить сначала из метрового офсайда, а затем и легальный гол. До этого сделал результативную передачу на Миранчука.

ГОЛОВИН — 6,0. Начал вторую результативную атаку россиян: продавил Дембеле в центре и пустил Миранчука в прорыв.

МИРАНЧУК — 6,0. Спустя пару минут после выхода на замену соорудил гол — протащил мяч до штрафной, сыграл в стенку с Бухаровым и поразил ворота Миньоле.

ГЛУШАКОВ — 5,5. Вышел всего на 15 минут, да еще и после травмы, но не испортил обедни. И даже наоборот — был настырен и в каждом эпизоде играл до конца.

БЕЛЬГИЯ

МИНЬОЛЕ — 5,0. На удар Васина с близкого расстояния среагировать не мог, в голе Миранчука тоже вины вратаря нет. «Свои» мячи поймал. Но на финише игры совершил нелепость — опрометчиво вышел из ворот и чуть не пропустил. Правда, спустя несколько секунд россияне забили-таки третий — между ног Миньоле.

ФОКЕТ — 6,0. Правый фланг бельгийцы использовали не так часто, как левый. Отсюда и минимальное вовлечение Фокета в наступательные действия. Зато с непосредственными обязанностями крайний защитник справился на ура.

ФЕРМАЛЕН — 5,5. В дебюте игры нарушил правила на Полозе у своей штрафной — после этого Россия забила гол. Больше не ошибался. Спустя несколько минут помешал Канунникову нанести удар с нескольких метров, а в конце первого тайма выиграл единоборство у Полоза.

АЛДЕРВЕЙРЕЛД — 5,5. Выиграл множество дуэлей, после перерыва стал еще и подключаться к атакам. Иногда — продуктивно. Отличную игру испортил ошибкой в добавленное время, когда позволил забить Бухарову.

ФЕРТОНГЕН — 6,0. В защите серьезных ошибок не допускал, а при этом еще и приносил пользу нападению — именно он в эпизоде со вторым голом поймал подачу с углового.

ДЕМБЕЛЕ — 5,5. В экономном режиме провел большую часть матча, что сыграло с ним злую шутку — зазевавшийся полузащитник во втором тайме позволил Головину отобрать у себя мяч и начать вторую голевую атаку россиян.

ТИЛЕМАНС — 5,5. Виноват в первом пропущенном бельгийцами голе. До последнего боролся с Васиным, даже отталкивал соперника руками, но после подачи штрафного почему-то отпустил защитника и на протяжении всего голевого эпизода смотрел кино. В остальном, существенных ошибок не допускал.

НАИНГГОЛАН — 6,0. И мячи отбирал, и атаки старался раскручивать. В разрушении преуспел больше, чем в созидании.

ШАДЛИ — 6,5. В позиционной игре был не слишком полезен, но его подачи со «стандартов» всегда были опасными — после двух из них бельгийцы забили. Он же вынес мяч головой после подачи Самедова, но россияне все равно открыли счет.

БЕНТЕКЕ — 7,5. Уже в первом тайме заработал звание игрока матча: заработал пенальти и оформил дубль. Большее от форварда и не требовалось.

МИРАЛЬЯС — 6,0. Реализовал пенальти, хотя удар бельгийца и не был идеальным. На исходе получаса мог забить с игры: сместился с левого фланга в центр, но отправил мяч выше ворот.

МЕРТЕНС — 5,0. Толком не помог атаке бельгийцев — да вроде бы и не слишком старался.

ВИТСЕЛЬ — 5,0. Нельзя сказать, что укрепил середину поля — например, в конце матча в простой ситуации потерял мяч.

ЛУКАКУ — 5,5. Лучший бомбардир английской премьер-лиги получил крохи игрового времени, но чуть не забил, когда подкараулил ошибку Васина.

ФЕРРЕЙРА-КАРРАСКО — 4,5. Запомнился только ужасной передачей назад, после которой Бухаров чуть не забил.

Т. АЗАР — б/о.

БОЯТА — б/о.