Бухарову — 7,0 за спасение в матче с Бельгией
«СЭ» детально разобрал матч в Сочи.
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РОССИЯ
АКИНФЕЕВ — 5,0. Ни в одном пропущенном мяче вины капитана нет. При этом соперник нанес пять ударов в створ, а три завершились голами. При иной доле везения мог отразить пенальти, но мяч пролетел под мышкой у капитана.
НОЙШТЕДТЕР — 3,5. Много нервничал, что выливалось в ошибки. В каждом из голов бельгийцев первого тайма есть вина российского немца.
ВАСИН — 4,5. Занял место в самом центре обороны, играл небезупречно. Например, на 20-й минуте под прессингом вместо выноса сделал короткий пас Зобнину и вынудил того ошибиться — к счастью, бельгийцы до мяча не добрались. Правда, второй гол частично на совести Васина — на миг он потерял Бентеке, хотя плотно опекал его на протяжении почти всего эпизода. В третьем голе бельгийцев тоже есть вина армейца — он проиграл воздух все тому же Бентеке. Зато в начале игры открыл счет своим голам за сборную, замкнув передачу Комбарова.
КУДРЯШОВ — 5,5. К ростовчанину меньше претензий, чем к другим игрокам обороны сборной. Конечно, он тоже не всегда верно выбирал позицию и выиграл не все единоборства, но это мелочи по сравнению с «грехами» Нойштедтера и Васина. В концовке вынес мяч из пустых ворот.
САМЕДОВ — 6,5. Именно его подача со «стандарта» завершилась голом Васина на первых минутах. Сразу после перерыва мог забить, но после рикошета от Бентеке мяч улетел на угловой, а не в ворота. Зато в добавленное время отдал голевую передачу на Бухарова.
ЗОБНИН — 6,0. Не обошелся без ошибок, хотя существенных не было. Выцарапывал мячи и даже пытался раскручивать атаки.
ДЗАГОЕВ — 5,5. Отыграл четверть часа, после чего был заменен
КОМБАРОВ — 5,5. Нередко исполнял прострелы и навесы (как со «стандартов», так и во время позиционного нападения), многие достигали цели. Непосредственно поучаствовал в голе россиян: вернул мяч в центр штрафной после того, как его выбили бельгийцы — передачу в гол преобразовал Васин. В конце первого тайма вынес мяч с линии ворот, но — прямо на Бентеке. Делал, что должен, но фактически помешал Акинфееву.
ЕРОХИН — 5,5. В середине первого тайма выкарабкался из непростой ситуации — в окружении нескольких соперников с фланга сделал точную передачу под удар Канунникову. В атаке мог бы быть чуть полезнее.
ПОЛОЗ — 5,5. Уже на второй минуте обхитрил Фермалена и заработал штрафной, в результате которого россияне открыли счет. Боролся, открывался, но забить не сумел.
КАНУННИКОВ — 5,5. Был старателен, много двигался, пытался открываться под передачи, но мяча касался не так часто, как хотелось бы.
ОЗДОЕВ — 4,0. Появился на поле в середине первого тайма. Растворился в игре — кажется, за час его даже ни разу не показали крупным планом. На 71-й минуте был справедливо заменен.
БУХАРОВ — 7,0. За отведенный тайм успел забить сначала из метрового офсайда, а затем и легальный гол. До этого сделал результативную передачу на Миранчука.
ГОЛОВИН — 6,0. Начал вторую результативную атаку россиян: продавил Дембеле в центре и пустил Миранчука в прорыв.
МИРАНЧУК — 6,0. Спустя пару минут после выхода на замену соорудил гол — протащил мяч до штрафной, сыграл в стенку с Бухаровым и поразил ворота Миньоле.
ГЛУШАКОВ — 5,5. Вышел всего на 15 минут, да еще и после травмы, но не испортил обедни. И даже наоборот — был настырен и в каждом эпизоде играл до конца.
БЕЛЬГИЯ
МИНЬОЛЕ — 5,0. На удар Васина с близкого расстояния среагировать не мог, в голе Миранчука тоже вины вратаря нет. «Свои» мячи поймал. Но на финише игры совершил нелепость — опрометчиво вышел из ворот и чуть не пропустил. Правда, спустя несколько секунд россияне
ФОКЕТ — 6,0. Правый фланг бельгийцы использовали не так часто, как левый. Отсюда и минимальное вовлечение Фокета в наступательные действия. Зато с непосредственными обязанностями крайний защитник справился на ура.
ФЕРМАЛЕН — 5,5. В дебюте игры нарушил правила на Полозе у своей штрафной — после этого Россия забила гол. Больше не ошибался. Спустя несколько минут помешал Канунникову нанести удар с нескольких метров, а в конце первого тайма выиграл единоборство у Полоза.
АЛДЕРВЕЙРЕЛД — 5,5. Выиграл множество дуэлей, после перерыва стал еще и подключаться к атакам. Иногда — продуктивно. Отличную игру испортил ошибкой в добавленное время, когда позволил забить Бухарову.
ФЕРТОНГЕН — 6,0. В защите серьезных ошибок не допускал, а при этом еще и приносил пользу нападению — именно он в эпизоде со вторым голом поймал подачу с углового.
ДЕМБЕЛЕ — 5,5. В экономном режиме провел большую часть матча, что сыграло с ним злую шутку — зазевавшийся полузащитник во втором тайме позволил Головину отобрать у себя мяч и начать вторую голевую атаку россиян.
ТИЛЕМАНС — 5,5. Виноват в первом пропущенном бельгийцами голе. До последнего боролся с Васиным, даже отталкивал соперника руками, но после подачи штрафного
НАИНГГОЛАН — 6,0. И мячи отбирал, и атаки старался раскручивать. В разрушении преуспел больше, чем в созидании.
ШАДЛИ — 6,5. В позиционной игре был не слишком полезен, но его подачи со «стандартов» всегда были опасными — после двух из них бельгийцы забили. Он же вынес мяч головой после подачи Самедова, но россияне все равно открыли счет.
БЕНТЕКЕ — 7,5. Уже в первом тайме заработал звание игрока матча: заработал пенальти и оформил дубль. Большее от форварда и не требовалось.
МИРАЛЬЯС — 6,0. Реализовал пенальти, хотя удар бельгийца и не был идеальным. На исходе получаса мог забить с игры: сместился с левого фланга в центр, но отправил мяч выше ворот.
МЕРТЕНС — 5,0. Толком не помог атаке бельгийцев — да вроде бы и не слишком старался.
ВИТСЕЛЬ — 5,0. Нельзя сказать, что укрепил середину поля — например, в конце матча в простой ситуации потерял мяч.
ЛУКАКУ — 5,5. Лучший бомбардир английской
Т. АЗАР — б/о.
БОЯТА — б/о.
|Станислав Черчесов
|Роберто Мартинес
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|8
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
|Боковой судья
|Павел Сокольницки (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
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