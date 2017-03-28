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28 марта 2017, 21:27 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты сборной Эстонии разгромили команду Хорватии в товарищеском матче

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Сборная Эстонии по футболу победила команду Хорватии в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая во вторник в Таллине, завершилась со счетом 3:0. В составе эстонцев голы забили Сиим Лутс (1-я минута), Константин Васильев (81) и Сергей Зенев (84).

В других товарищеских матчах зафиксированы следующие результаты:

Албания — Босния и Герцеговина — 1:2,

Египет — Того — 3:0,

Македония — Белоруссия — 3:0.

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