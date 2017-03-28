Футболисты сборной Эстонии разгромили команду Хорватии в товарищеском матче
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт. Сборная Эстонии по футболу победила команду Хорватии в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая во вторник в Таллине, завершилась со счетом 3:0. В составе эстонцев голы забили Сиим Лутс (1-я минута), Константин Васильев (81) и Сергей Зенев (84).
В других товарищеских матчах зафиксированы следующие результаты:
Албания — Босния и Герцеговина — 1:2,
Египет — Того — 3:0,
Македония — Белоруссия — 3:0.
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