Мбаппе и Толиссо — в стартовом составе Франции на матч с Испанией
Стали известны стартовые составы сборных Франции и Испании на товарищеский матч.
В стартовом составе французов выйдут новички национальной команды Кильян Мбаппе и Корантен Толиссо. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
Франция: Ллорис — Жалле, Косьельни, Юмтити, Кюрзава — Толиссо, Канте, Рабьо — Мбаппе, Гамейро, Гризманн.
Испания: Де Хеа — Карвахаль, Рамос, Пике, Альба — Бускетс, Коке, Иско, Иньеста — Педро, Мората.
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