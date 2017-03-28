МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Исландия в марте переживает всплеск рождаемости, которому, как утверждает bleacherreport.com со ссылкой на исландские СМИ, способствовал успех национальной сборной страны на чемпионате Европы-2016 по футболу.