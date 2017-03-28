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28 марта 2017, 21:32 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Мбаппе и Толиссо — в стартовом составе Франции на матч с Испанией

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Испании на товарищеский матч.

В стартовом составе французов выйдут новички национальной команды Кильян Мбаппе и Корантен Толиссо. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Франция: Ллорис — Жалле, Косьельни, Юмтити, Кюрзава — Толиссо, Канте, Рабьо — Мбаппе, Гамейро, Гризманн.

Испания: Де Хеа — Карвахаль, Рамос, Пике, Альба — Бускетс, Коке, Иско, Иньеста — Педро, Мората.

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