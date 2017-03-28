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28 марта 2017, 21:35 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси уступили команде Македонии в товарищеском матче

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проиграли в гостях команде Македонии в товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Игоря Криушенко начала спарринг с македонцами в обновленном составе. Из стартового <span class=error>ростера</span> матча со шведами (0:4) на поле вышел только Сергей Политевич. Увеличить
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Команда Игоря Криушенко начала спарринг с македонцами в обновленном составе. Из стартового ростера матча со шведами (0:4) на поле вышел только Сергей Политевич. На протяжении почти всего первого тайма соперники играли в невысоком темпе и атакующие действия обеих команд не отличались изобретательностью. У белорусов активнее других был Виталий Родионов, который пытался обострить ситуацию у ворот соперников, но к успеху это не привело. Хозяева также не сильно напрягали защитные порядки оппонентов, но незадолго до перерыва все же порадовали своих немногочисленных болельщиков. На 40-й минуте игры голкипер белорусов Александр Гутор неуверенно сыграл при розыгрыше штрафного удара, после чего цель поразил Стефан Спировски. Во втором тайме тренерский штаб белорусской команды произвел несколько перестановок, но они не внесли существенных изменений в ход встречи. Зато удачно сработала замена у македонцев — на исходе часа игрового времени Иван Тричковски, сменивший Александра Трайковского, прошел по правому флангу и сделал точную передачу на капитана команды Горана Пандева, который забил второй гол. Еще через 8 минут он же оформил голевой дубль, замкнув подачу уже с левого края атаки — 3:0. В оставшееся время гости так и не смогли забить хотя бы один мяч, потерпев второе подряд «сухое» поражение.

Соперники белорусов по отборочному турниру чемпионата мира-2018 свои контрольные встречи проведут сегодня поздно вечером. Лидеры группы футболисты Франции примут команду Испании, сборная Нидерландов сыграет у себя дома с Италией, шведы выступят в гостях у португальцев, Люксембург на своем поле встретится со сборной Кабо-Верде.

К этому времени завершились еще три товарищеских матча: Россия — Бельгия — 3:3, Грузия — Латвия — 5:0, Эстония — Хорватия — 3:0, Албания — Босния и Герцеговина — 1:2.

28.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч National Arena Filip II
Македония 3:0 Беларусь
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игор Ангеловски Игорь Криушенко
Голы
40′ Стефан Спировски  
61′ Горан Пандев  
69′ Горан Пандев  
Составы
Столе Димитриевски  
Ванче Шиков  
Кире Ристевски  
Стефан Ристовски  
Даниэль Мойсов  
82′ Эзджан Алиоски  
Дарко Чурлинов  
82′ Остоя Степанович  
Бесарт Ибраими  
77′ Стефан Спировски  
Кристиян Тошевски  
77′ Илия Несторовски  
Музафер Эюпи  
56′ Александр Трайковски  
Иван Тричковски  
71′ Горан Пандев  
Душко Трайчевски  
  Александр Гутор
  Михаил Сиваков
  Денис Поляков
  Игорь Стасевич
  Станислав Драгун
  Максим Володько
  Сергей Политевич 46′
  Максим Скавыш
  Юрий Кендыш 71′
  Ренан Брессан
  Сергей Кисляк 75′ 8′
  Алексей Риос
  Виталий Родионов 59′
  Николай Сигневич
  Павел Савицкий 58′
  Михаил Гордейчук
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павле Раданович (Черногория)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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