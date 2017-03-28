Футболисты сборной Беларуси уступили команде Македонии в товарищеском матче

Команда Игоря Криушенко начала спарринг с македонцами в обновленном составе. Из стартового ростера матча со шведами (0:4) на поле вышел только Сергей Политевич. На протяжении почти всего первого тайма соперники играли в невысоком темпе и атакующие действия обеих команд не отличались изобретательностью. У белорусов активнее других был Виталий Родионов, который пытался обострить ситуацию у ворот соперников, но к успеху это не привело. Хозяева также не сильно напрягали защитные порядки оппонентов, но незадолго до перерыва все же порадовали своих немногочисленных болельщиков. На 40-й минуте игры голкипер белорусов Александр Гутор неуверенно сыграл при розыгрыше штрафного удара, после чего цель поразил Стефан Спировски. Во втором тайме тренерский штаб белорусской команды произвел несколько перестановок, но они не внесли существенных изменений в ход встречи. Зато удачно сработала замена у македонцев — на исходе часа игрового времени Иван Тричковски, сменивший Александра Трайковского, прошел по правому флангу и сделал точную передачу на капитана команды Горана Пандева, который забил второй гол. Еще через 8 минут он же оформил голевой дубль, замкнув подачу уже с левого края атаки — 3:0. В оставшееся время гости так и не смогли забить хотя бы один мяч, потерпев второе подряд «сухое» поражение.

Соперники белорусов по отборочному турниру чемпионата мира-2018 свои контрольные встречи проведут сегодня поздно вечером. Лидеры группы футболисты Франции примут команду Испании, сборная Нидерландов сыграет у себя дома с Италией, шведы выступят в гостях у португальцев, Люксембург на своем поле встретится со сборной Кабо-Верде.

К этому времени завершились еще три товарищеских матча: Россия — Бельгия — 3:3, Грузия — Латвия — 5:0, Эстония — Хорватия — 3:0, Албания — Босния и Герцеговина — 1:2.