Мутко: Сборные России и Бельгии открыли стадион «Фишт» прекрасным матчем
МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Матч- открытие на стадионе «Фишт» в Сочи, в котором сборные России и Бельгии сыграли вничью, получился прекрасным. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского футбольного союза,
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с командой Бельгии. Встреча, которая стала первой на реконструированной арене «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 3:3.
«Прекрасный матч. Может быть, у нас не все еще пока получается, особенно в первом тайме. Но открытие стадиона получилось. Будем двигаться вперед, Бельгия — топовая команда», — сказал Мутко.
Главные тренеры
|Станислав Черчесов
|Роберто Мартинес
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|8
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
|Боковой судья
|Павел Сокольницки (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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