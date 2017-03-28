Молодежная сборная России по футболу обыграла норвежцев в товарищеском матче
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Молодежная сборная России (игроки до 21 года) по футболу одержала победу над командой Норвегии со счетом 2:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в испанской Марбелье.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Голы забили Илья Жигулев (21-я минута) и Рифат Жемалетдинов (40, пенальти).
Четырьмя дня ранее подопечные Евгения Бушманова одержали победу в товарищеской игре с командой Румынии (5:1). Встреча стала первой для 45-летнего специалиста в качестве главного тренера молодежной сборной России.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter