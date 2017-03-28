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28 марта 2017, 21:13 | Футбол: Сборные | ТАСС

Молодежная сборная России по футболу обыграла норвежцев в товарищеском матче

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Молодежная сборная России (игроки до 21 года) по футболу одержала победу над командой Норвегии со счетом 2:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в испанской Марбелье.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Увеличить
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Голы забили Илья Жигулев (21-я минута) и Рифат Жемалетдинов (40, пенальти).

Четырьмя дня ранее подопечные Евгения Бушманова одержали победу в товарищеской игре с командой Румынии (5:1). Встреча стала первой для 45-летнего специалиста в качестве главного тренера молодежной сборной России.

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