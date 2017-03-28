Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Бельгии в товарищеском матче

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В составе российской команды голы забили Виктор Васин (3-я минута), Алексей Миранчук (74) и Александр Бухаров (90). У бельгийцев отличились Кевин Миральяс (17, пенальти) и Кристиан Бентеке (42, 45).

Бухаров впервые отличился за сборную. Во вторник он принял участие в четвертой игре команды.

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев из-за травмы был заменен на Магомеда Оздоева на 17-й минуте встречи.

Васин дебютировал за сборную именно в матче с бельгийцами — 17 ноября 2010 года в Воронеже (0:2). Во вторник 28-летний центральный защитник провел четвертую игру за сборную. Защитники бельгийцев Томас Вермален и Ян Вертонген провели 60-й и 90-й матч за команду соответственно.

Российская сборная во второй раз в семи матчах при Станиславе Черчесове пропускает три гола в первом тайме. В первый раз это произошло в октябре в игре с командой Коста-Рики (3:4).

Впервые при Черчесове по ходу матча произошла обратная замена. Оздоев, вышедший на замену вместо Дзагоева, был заменен на Миранчука на 72-й минуте.