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28 марта 2017, 20:55 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Бельгии в товарищеском матче

СОЧИ, 28 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Бельгии со счетом 3:3 в товарищеском матче. Встреча прошла на реконструированном стадионе «Фишт» в Сочи.

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В составе российской команды голы забили Виктор Васин (3-я минута), Алексей Миранчук (74) и Александр Бухаров (90). У бельгийцев отличились Кевин Миральяс (17, пенальти) и Кристиан Бентеке (42, 45).

Бухаров впервые отличился за сборную. Во вторник он принял участие в четвертой игре команды.

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев из-за травмы был заменен на Магомеда Оздоева на 17-й минуте встречи.

Васин дебютировал за сборную именно в матче с бельгийцами — 17 ноября 2010 года в Воронеже (0:2). Во вторник 28-летний центральный защитник провел четвертую игру за сборную. Защитники бельгийцев Томас Вермален и Ян Вертонген провели 60-й и 90-й матч за команду соответственно.

Российская сборная во второй раз в семи матчах при Станиславе Черчесове пропускает три гола в первом тайме. В первый раз это произошло в октябре в игре с командой Коста-Рики (3:4).

Впервые при Черчесове по ходу матча произошла обратная замена. Оздоев, вышедший на замену вместо Дзагоева, был заменен на Миранчука на 72-й минуте.

28.03.2017 19:00 матчи: Товарищеский матч Фишт
Россия 3:3 Бельгия
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Станислав Черчесов Роберто Мартинес
Голы
3′ Виктор Васин (Д. Комбаров)  
74′ Алексей Миранчук (А.Е. Бухаров)  
90+2′ Александр Бухаров (А. Самедов)  
  Кевин Миральяс 17′
  Кристиан Бентеке 42′
  Кристиан Бентеке (Н. Шадли) 45′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Роман Нойштедтер 25
Александр Самедов 19
Дмитрий Комбаров 23
Роман Зобнин 11
76′ Александр Ерохин 21
Денис Глушаков 8
62′ Дмитрий Полоз 7
Александр Головин 17
46′ Максим Канунников 20
Александр Бухаров 24
16′ Алан Дзагоев 10
72′ Магомед Оздоев 27
Алексей Миранчук 15
12 Симон Миньоле
15 Тома Фоке
5 Ян Фертонген (к)
2 Тоби Алдервейрелд
4 Раджа Наингголан
3 Томас Фермален 90′
23 Дедрик Боята
22 Насер Шадли 77′
10 Янник Феррейра-Карраско
11 Кевин Миральяс 66′
14 Дрис Мертенс
20 Кристиан Бентеке 77′
9 Ромелу Лукаку
18 Юри Тилеманс 66′
6 Аксель Витсель
19 Мусса Дембеле 84′
7 Торган Азар
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 5
8 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 5
4 Угловые 3
11 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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