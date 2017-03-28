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https://sport.mail.ru/news/football-national/29234299/
28 марта 2017, 19:46 | Футбол: Сборные | ТАСС

Футболист сборной России Дзагоев заменен в матче с бельгийцами из-за травмы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев из-за травмы был заменен в первом тайме товарищеского матча с командой Бельгии, который проходит в Сочи.

На 17-й минуте встречи вместо Дзагоева на поле появился Магомед Оздоев.

Товарищеский матч сборных России и Бельгии проходит на реконструированном стадионе «Фишт» в Сочи. Идет первый тайм, счет 1:1.

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