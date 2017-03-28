Дубль Джано помог сборной Грузии разгромить Латвию
Сборная Грузии разгромила команду Латвии в товарищеском матче. Встреча проходила в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» и завершилась со счётом 5:0.
В середине первого тайма игрок «Спартака» Джано Ананидзе открыл счёт, реализовав пенальти. На 32-й минуте Георгий Квилитая удвоил преимущество Грузии, а в середине второго тайма он же забил третий мяч в ворота Латвии. На 77-й минуте Джано оформил дубль. В концовке забил Георгий Арабидзе.
В действующем рейтинге ФИФА Латвия занимает 111-е место, а Грузия — 126-е.
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
|Марьян Пахарь
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Сурен Балиян (Армения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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