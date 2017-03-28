Дубль Джано помог сборной Грузии разгромить Латвию

В середине первого тайма игрок «Спартака» Джано Ананидзе открыл счёт, реализовав пенальти. На 32-й минуте Георгий Квилитая удвоил преимущество Грузии, а в середине второго тайма он же забил третий мяч в ворота Латвии. На 77-й минуте Джано оформил дубль. В концовке забил Георгий Арабидзе.



В действующем рейтинге ФИФА Латвия занимает 111-е место, а Грузия — 126-е.