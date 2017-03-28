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28 марта 2017, 19:20 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Дубль Джано помог сборной Грузии разгромить Латвию

Сборная Грузии разгромила команду Латвии в товарищеском матче. Встреча проходила в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» и завершилась со счётом 5:0.

В середине первого тайма игрок «Спартака» Джано Ананидзе открыл счёт, реализовав пенальти. На 32-й минуте Георгий Квилитая удвоил преимущество Грузии, а в середине второго тайма он же забил третий мяч в ворота Латвии. На 77-й минуте Джано оформил дубль. В концовке забил Георгий Арабидзе.

В действующем рейтинге ФИФА Латвия занимает 111-е место, а Грузия — 126-е.

28.03.2017 17:00 матчи: Товарищеский матч Boris Paichadze
Грузия 5:0 Латвия
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Владимир Вайсс Марьян Пахарь
Голы
18′ Джано Ананидзе  
32′ Георгий Квилитая  
68′ Георгий Квилитая  
77′ Джано Ананидзе  
90′ Гиорги Арабидзе  
Составы
Георгий Макаридзе  
Уча Лобжанидзе  
75′ Давид Хочолава  
Гурам Кашия  
Джано Ананидзе  
Ника Квеквескири  
78′ Георгий Наваловский  
Джемал Табидзе  
36′ Валериане Гвилия  
84′ Отар Китейшвили  
63′ Джамбул Джигаури  
Александр Кобахидзе  
78′ Георгий Квилитая  
Ника Качарава  
37′ 63′ Владимир Двалишвили  
Гиорги Арабидзе  
  Александр I Соловьев
  Виталий Максименко 67′
  Каспарс Горкшс
  Янис Икауниекс 84′
  Давис Икауниекс 58′
  Андрис Ванин 46′
  Павел Штейнборс
  Виталий Ягодинский 46′
  Марцис Ошс
  Олег Лайзанс 81′
  Артис Лаздыньш
  Алексей Вишняков 46′
  Денис Ракелс
  Глеб Клюшкин 65′ 57′
  Иван Лукьянов
  Гиртс Карлсонс 46′
  Валерий Шабала
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сурен Балиян (Армения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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