Широков: Зенитовцев в сборной России должно быть больше, но есть травмы
СОЧИ, 28 мар —
Р-Спорт, Артем Калинин. Футболистов петербургского «Зенита» в сборной России должно быть больше, но несколько игроков клуба травмированы, заявил бывший капитан сборной России Роман Широков.
В настоящий момент в сборной России находится лишь один игрок «Зенита» Юрий Жирков. Нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба прибыл на сбор команды 20 марта, но в тот же день покинул расположение сборной
«Мы пришли к выводу, что зенитовцев больше должно быть. Но
Широков отметил, что Дзюба может пропустить длительный период в случае неудачной реабилитации или восстановления.
«У него достаточно серьезное повреждение, но он продолжает играть. Риск для карьеры может быть, если он достаточно большой промежуток времени пропустит, если, не дай бог,
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