Широков: Зенитовцев в сборной России должно быть больше, но есть травмы

В настоящий момент в сборной России находится лишь один игрок «Зенита» Юрий Жирков. Нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба прибыл на сбор команды 20 марта, но в тот же день покинул расположение сборной из-за травмы.

«Мы пришли к выводу, что зенитовцев больше должно быть. Но кто-то травмирован, как тот же (Игорь) Смольников. Дзюба травмирован, не знаю, что с (Олегом) Шатовым. Обычно 5−6 зенитовцев в сборной есть», — сказал Широков журналистам.

Широков отметил, что Дзюба может пропустить длительный период в случае неудачной реабилитации или восстановления.