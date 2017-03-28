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28 марта 2017, 17:40 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Широков: Зенитовцев в сборной России должно быть больше, но есть травмы

СОЧИ, 28 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Футболистов петербургского «Зенита» в сборной России должно быть больше, но несколько игроков клуба травмированы, заявил бывший капитан сборной России Роман Широков.

В настоящий момент в сборной России находится лишь один игрок «Зенита» Юрий Жирков. Нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба прибыл на сбор команды 20 марта, но в тот же день покинул расположение сборной из-за травмы.

«Мы пришли к выводу, что зенитовцев больше должно быть. Но кто-то травмирован, как тот же (Игорь) Смольников. Дзюба травмирован, не знаю, что с (Олегом) Шатовым. Обычно 5−6 зенитовцев в сборной есть», — сказал Широков журналистам.

Широков отметил, что Дзюба может пропустить длительный период в случае неудачной реабилитации или восстановления.

«У него достаточно серьезное повреждение, но он продолжает играть. Риск для карьеры может быть, если он достаточно большой промежуток времени пропустит, если, не дай бог, что-то случится. Если пропускаешь много, неизвестно, как сложится реабилитация и восстановление. Вдруг что-то не так», — добавил Широков.

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