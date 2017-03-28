Эксперт: У сборной России что-то будет получаться, если она будет играть с самоотдачей
Футболисты сборной России должны играть с самоотдачей.
Такое мнение НСН высказал ветеран московского «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Рейнгольд.
«Мы играли просто безобразно с Кот-д’Ивуаром. Я хотел бы, чтобы наши футболисты по полю бегали, а не пешком ходили. Надо совесть иметь! Надев майку сборной, ты должен
Сборная России проведет товарищеский матч с командой Бельгии. Начало встречи в 19.00 мск.
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