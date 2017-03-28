Бельгия, черная метка для России

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Бельгия — один из самых неудобных соперников для нашей сборной. Ни разу в российской истории команда не побеждала «красных дьяволов», а последняя победа одержана еще сборной СССР в 1982 году. «СЭ» вспоминает главы черной серии.

ЧМ-1986, 1/8 финала

БЕЛЬГИЯ — СССР — 4:3 д.в.

Сборная СССР вышла из группы, сыграв вничью с Францией (1:1) и победив Венгрию (6:0) и Канаду (2:0). Вместе с тем команда Валерия Лобановского утвердилась в статусе одного из фаворитов чемпионата мира.

Матч 1/8 финала с бельгийцами обернулся обидным поражением. На дубль Беланова в основное время соперники ответили двумя голами Шифо и Кулеманса — и в обоих или как минимум одном случае можно было спорить об офсайде. Правда, имеющиеся повторы дать точную оценку не позволяли, а факт остается фактом: если не во всех, то во многих смертных грехах были обвинены главный арбитр швед Фредрикссон и его испанский помощник Санчес, который даже один раз поднимал флажок, но не нашел понимания у коллеги.

Впрочем, в двух мячах, забитых бельгийцами в дополнительное время, арбитра обвинить было уже сложно. Они остались на совести игроков обороны сборной СССР.

— Наши игроки не имели права, заметив сигнал арбитра на линии, останавливаться и прекращать игру без свистка судьи в поле. Игрой в целом мы остались довольны, лишь грубые ошибки свели на нет усилия всей команды.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ.

Будущий главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен провел на поле весь матч и сделал две голевые передачи. Бельгия в итоге дошла до полуфинала.

ЧМ-1994, групповой турнир

БЕЛЬГИЯ — САУДОВСКАЯ АРАВИЯ — 0:1.

Ситуация в групповом турнире ЧМ-1994 складывалась таким образом, что перед третьим матчем России для выхода в 1/8 финала было мало победить Камерун — требовались определенные результаты в других квартетах. Уж что-что, а поражение Саудовской Аравии от бельгийцев выглядело весьма вероятным. Таким образом, и у наших, и у аравийцев было бы одинаковое количество очков, а по дополнительным показателям россияне при условии крупной победы над Камеруном располагались бы выше в сводной таблице занявших третьи места команд.

Олег Саленко забил попавшим под его горячую ногу «неукротимым львам» пять мячей, Россия выиграла 6:1, но в столь важном для нас матче случилась неприятность: Овайран уже на пятой минуте протащил мяч через всю бельгийскую команду и забил. Этот гол стал единственным в той игре, и он же фактически отправил команду Павла Садырина домой.

Как тут не задуматься о том, что у сборной Бельгии к нашей команде есть что-то личное, если ей вредят даже поражения «дьяволов»!

ЧМ-2002, групповой турнир

БЕЛЬГИЯ — РОССИЯ — 3:2.

На этот раз все было в наших руках. Матч с Бельгией завершал групповой турнир. Лидеры квартета, японцы, имели четыре очка, россияне — три, бельгийцы — два и Тунис — одно. Команде Олега Романцева, чтобы выйти в 1/8 финала, было достаточно ничьей.

У Бельгии на этот счет были другие планы — ее устраивала только победа. Пропустив со штрафного от Валема, россияне усилиями Бесчастных сравняли счет, но «красные дьяволы» после этого забили дважды — концовку второго тайма определили голы Сонка и Вильмотса. На последних минутах встречи Сычев провел еще один мяч, но больше наши игроки ничего сделать не смогли. К грусти того же Сычева, утешавшего его Кержакова и всех остальных.

— Могло получиться так, что мы победили бы бельгийцев, но это было бы не совсем справедливо. Объективно мы их не переиграли.

Сергей ПАВЛОВ, тренер сборной России.

Вожак тех «красных дьяволов», автор третьего гола Марк Вильмотс впоследствии встал во главе сборной Бельгии, нашего ближайшего соперника, а недавно был назначен главным тренером Кот-д'Ивуара, нашего предыдущего соперника. Может, судьба снова шутит, а, может, это просто совпадение.

Товарищеский матч, 2010 год

РОССИЯ — БЕЛЬГИЯ — 0:2.

Дик Адвокат покинул Бельгию ради России перед стартом отборочного турнира чемпионата Европы-2012. Встреча с бельгийцами в ноябрьском Воронеже перед зимним перерывом могла подарить Маленькому Генералу и его подопечным заряд хорошего настроения. А вместо этого — его испортила.

Хотя все было против бельгийцев — самолет в Воронеже сесть из-за нелетной погоды не смог, игроки ночевали в Москве и прилетели из столицы лишь в день матча, а на стадион приехали меньше чем за час до стартового свистка. Поединок получился зрелищным, гости получили преимущество в начале встречи после ошибки Акинфеева. Россияне забить не смогли, и пропустили еще один мяч — снова от Лукаку, которого пытался сдержать дебютант Васин.

— Впечатление одно — разочаровали болельщиков. И не только воронежских, но и всех, кто переживал за нас. Если быть честным, своей игрой не очень доволен. Все видели — моя очередная ошибка позволила сопернику забить быстрый гол, который, возможно, предопределил исход матча. Полагаю, надо задуматься, если вратарь сборной допускает такие ошибки, нужно делать какие-то выводы.

Игорь АКИНФЕЕВ.

— Мы хотели победить, потому что болельщики сделали все, чтобы нам было комфортно. То, что у нас не получилась игра, — да, я согласен. Но в прошлый раз после поражения мы выиграли две встречи квалификации Euro-2012. Думаю, если так же случится в будущем, то все будут довольны.

Андрей АРШАВИН.

— Всех разочаровал результат, особенно обидно, что проиграли перед такими болельщиками. Для меня, как для тренера, это была очень интересная игра. Из-за травм пришлось делать перестановки по ряду позиций. И мы увидели, как на разных позициях играют другие футболисты, а это очень полезная информация для выступления в отборочном цикле Euro-2012. И мы знаем, что нужно делать. Это главный итог сегодняшнего матча.

Дик АДВОКАТ.

Весну 2011 года сборная России начала «товарищеским» поражением от Ирана и ничьими с Арменией и в еще одно «коммерческом» спарринге, с Катаром. Впоследствии россияне достаточно уверенно провели отборочный цикл и вышли в финальную часть чемпионата Европы. А там была уже совсем другая — не бельгийская, а греческая история.

ЧМ-2014, групповой турнир

БЕЛЬГИЯ — РОССИЯ — 1:0.

Когда в результате жеребьевки группового турнира россиянам в соперники достались Корея, Бельгия и Алжир, тревожное предчувствие не заставило себя ждать. Снова группа H, очень похожая по составу на ту, из которой наши не смогли выйти на чемпионате мира-2002. Звездных по составу бельгийцев тренировал Марк Вильмотс, лидер сборной образца 2002 года, что лишь усиливало ощущение дежавю.

После стартовой ничьей с корейцами (1:1) команда Фабио Капелло были близка к тому, чтобы с большим напряжением «засушить» бельгийцев. До 88-й минуты, на которой Ориги после прохода Азара по флангу отправил нашу команду на дно таблицы в компанию к Корее.

— После перерыва мы доминировали. Главный вывод по этому матчу: у нас есть команда, и ничего еще не потеряно.

Фабио КАПЕЛЛО.

— Надеюсь, что в третьей игре удача повернется, наконец, к нам лицом.

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ.

Оттолкнуться от дна россияне в матче с Алжиром так и не смогли. Ничья 1:1 была равна поражению — дальше пошли представители Африки.