Роман Широков: Поколение убил не лимит. Качество футболистов упало по другой причине

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«Я БЫ ВЫЗВАЛ КОКОРИНА. НЕСМОТРЯ НА КРИТИКУ».

— Что вы увидели в матче с Кот-д'Ивуаром?

— Приблизительно то же самое, что и вы, и все болельщики. Хотели видеть более качественную игру, но сборная ее не показала.

— Почему?

Футбол Товарищеские матчи 2017 28.03.2017, 19:00 -:- Россия Бельгия

— Трудно сказать. Думаю, хотели выглядеть получше, но получилось так, как получилось. Тактика уже не новая, все приблизительно понимают, что делать. Кот-д'Ивуар тоже сюда не просто так приехал. Играл вторым номером. А мы навязать свою игру не смогли — с контролем мяча были проблемы, как и с выходом в опасные зоны.

— Какой-то позитив?

— Стадион был хороший.

— Свист заслужила команда?

— Заслужила, раз свистели. Просто так у нас никогда не свистят. Всем хочется видеть более искрометный футбол. Тем более в домашнем матче на своем стадионе.

— О чем общались в ВИП-ложе с ребятами — Мамаевым, Смоловым, Глушаковым?

— Да мы о футболе мало говорили, но то, как мало передач в разрывы между линиями отдавали центральные полузащитники и защитники, сразу бросалось в глаза. Даже если Саша впереди цеплялся, продолжения не было. Атаки две у нас хорошие прошли, и те — фланговые.

— Есть сейчас в сборной люди, способные отдавать такие передачи?

— Безусловно. Дзагоев. Плюс Глушаков. Не знаю, сыграет ли с Бельгией. Шатов есть, Мамаев. Кадровый резерв большой. Если ребята эти вернутся, игра будет смотреться иначе. А те, кого вызывают сейчас, должны задуматься — чтобы и дальше вызывали, надо что-то показывать.

— После таких поражений ищут главного виноватого. Сейчас все говорят о лимите, который убил поколение.

— Не думаю, что это лимит убил.

Цитата Мне кажется, качество выпускаемых футболистов упало. Связано это с тем, что тренеры в эпоху безденежья уходили из профессии и ребятами особо не занимались.

В этом и заключалась главная проблема. Надо все силы бросить на детско-юношеский футбол.

— Вас удивляет отсутствие в сборной Игоря Денисова?

— Удивляет. Вот только формирует состав главный тренер. Если не видит его, значит, не видит. Но в отборе к чемпионату Европы, связка Дзагоев — Денисов очень хорошо себя проявила. Игорь сейчас в отличной форме, стоит вернуться к этому варианту. Но тренеру виднее.

— Кто еще заслуживает вызова?

— Денисов заслуживает. А так вроде все на месте. Хотя я бы Кокорина еще вызвал, хоть к нему и критично относятся. Девяносто процентов, что он будет на Кубке конфедераций. Значит, надо наигрывать. Мамаева не вызвали, потому что полторы игры провел только. Еще пригласят. Вопросов к нему нет.

«НЕ ВИЖУ, КТО МОЖЕТ УЕХАТЬ В ЕВРОПУ».

— Ошибки Кутепова, что о них скажете?

— К сожалению, ошибался он на протяжении матча с Кот-д'Ивуаром не раз. Его продавливали дважды. Надеюсь, тренеры ему объяснят, как действовать, он вроде парень разумный, все поймет. Но если два мы пропускаем в таких ситуациях, игру защиты трудно хорошо охарактеризовать.

— Акинфеев еще после ЧМ-2014 говорил, что надо уезжать за границу.

— Ну, мы же в хорошие клубы хотим уезжать. А для этого надо себя проявить — в еврокубках или матчах сборной. Как видите, сборной не очень удается. А в Европе оценивают только по плей-офф. Не вижу, кто из нынешней сборной может сейчас уехать за границу.

— Кто из полевых игроков подходит на роль лидера команды?

— Вернутся Дзюба, Смолов, Дзагоев, и лидеры появятся.

— Не удивляет, что так мало игроков «Зенита» в сборной?

— Так ведь много же травмированных. Хотя то, что происходит с Шатовым, меня удивляет. У него ведь не повреждение, или что? А вот Дзюба травмирован.

— Вы говорили в эфире у Ильи Казакова, что травма у Дзюбы очень серьезная. Мол, есть риск для карьеры.

— Он продолжает играть с повреждением. Из-за этого может пропустить достаточно много времени, если не дай бог что случится. Реабилитация тоже по-разному может сложиться.

— Блочный принцип Черчесова оправдан.

— Оправдан, но пока не работает.

Цитата Блочный принцип у нас применялся впереди, ребята из «Ростова» сформировали блок.

— Если мы из сборной делаем «Ростов», может, и тренер из «Ростова» нужен?

— Ну, с тем же успехом можно сказать, что мы и «Челси» делаем, хотя да, там другие исполнители немного. Никто ничего не пытается, оптимальную модель еще подбирают. Если 3−5−2 не идет, можно другую схему попробовать.

— Что ждете от матча с Бельгией?

— После плохой игры следует хорошая!

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Сочи.