Непомнящий: Подготовка сборной России по футболу тем лучше, чем сложнее ее соперники

Во вторник сборная России под руководством Станислава Черчесова сыграет в товарищеском матче со сборной Бельгии на сочинском стадионе «Фишт». В пятницу сборная России в Краснодаре проиграла команде Кот-д’Ивуара в товарищеском матче со счетом 0:2.

«Для сборной, чем сложнее матчи, тем лучше подготовка. Сейчас на игроков и тренеров нашей сборной свалилась лавина критики, но очень важно, как они из этой ситуации выйдут. Здесь должен быть хороший анализ, хорошее трезвое отношение к ситуации — я не готов говорить лозунгами. Игры, как сам их называет Черчесов, контрольные. Нужно очень разумно подготовиться к ним и игрокам, и тренерам. Правда, признать нужно, что во все времена матчи с бельгийской сборной были для нас непростыми. Хочется, чтобы через трудности мы добивались успеха. Матч с Бельгией не исключение», — сказал Непомнящий по телефону.

«Пока не вижу реальных успехов в новой схеме, — прокомментировал Непомнящий новую схему сборной с тремя центральными защитниками. — Но нужно тут отметить, что мы ни разу не использовали ее в оптимальном составе».