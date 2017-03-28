Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/29231373/
28 марта 2017, 15:57 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Непомнящий: Подготовка сборной России по футболу тем лучше, чем сложнее ее соперники

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Чем сложнее соперники у сборной России по футболу в товарищеских матчах, тем лучше подготовка команды, ведь хочется, чтобы национальная сборная добивалась успеха через трудности, предстоящий матч со сборной Бельгии не исключение, заявил агентству «Р-Спорт» известный российский тренер Валерий Непомнящий.

Во вторник сборная России под руководством Станислава Черчесова сыграет в товарищеском матче со сборной Бельгии на сочинском стадионе «Фишт». В пятницу сборная России в Краснодаре проиграла команде Кот-д’Ивуара в товарищеском матче со счетом 0:2.

«Для сборной, чем сложнее матчи, тем лучше подготовка. Сейчас на игроков и тренеров нашей сборной свалилась лавина критики, но очень важно, как они из этой ситуации выйдут. Здесь должен быть хороший анализ, хорошее трезвое отношение к ситуации — я не готов говорить лозунгами. Игры, как сам их называет Черчесов, контрольные. Нужно очень разумно подготовиться к ним и игрокам, и тренерам. Правда, признать нужно, что во все времена матчи с бельгийской сборной были для нас непростыми. Хочется, чтобы через трудности мы добивались успеха. Матч с Бельгией не исключение», — сказал Непомнящий по телефону.

«Пока не вижу реальных успехов в новой схеме, — прокомментировал Непомнящий новую схему сборной с тремя центральными защитниками. — Но нужно тут отметить, что мы ни разу не использовали ее в оптимальном составе».

Ранее стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба получил повреждение в домашнем матче 20-го тура премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (победа «Зенита» — 2:0) и не примет участия в контрольных матчах сборной в марте. Кроме того, голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк и нападающий Федор Смолов не будут участвовать в тренировках, но присутствуют на теоретических занятиях.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Бельгии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США