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28 марта 2017, 15:56 | Футбол: Сборные | ТАСС

Широков: Тренерам сборной РФ по футболу стоит вызвать в команду Денисова и Кокорина

СОЧИ, 28 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов и нападающий «Зенита» Александр Кокорин заслуживают того, чтобы вернуться в состав сборной России по футболу. Такое мнение журналистам высказал бывший капитан национальной команды Роман Широков.

Денисов ни разу не вызывался в состав сборной России при главном тренере Станиславе Черчесове который возглавил команду в августе прошлого года. Кокорин не попал в состав на текущий сбор. Увеличить
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Денисов ни разу не вызывался в состав сборной России при главном тренере Станиславе Черчесове, который возглавил команду в августе прошлого года. Кокорин не попал в состав на текущий сбор. В пятницу сборная потерпела поражение от ивуарийцев (0:2) в контрольной игре в Краснодаре.

«Меня удивляет (отсутствие Игоря Денисова), но состав формирует главный тренер. Если его нет, значит, не видит в составе, но, в принципе, на отборе к Евро связка Денисов- Дзагоев себя очень хорошо продемонстрировала. При том, что Игорь сейчас в отличной форме, думаю, стоит вернуться к этому варианту. Но тренеру виднее», — сказал Широков.

На вопрос, кто еще заслуживает вызова в сборную, Широков ответил: «Навскидку, все на месте. Единственное, наверное, я бы вызвал Кокорина, хотя к нему и критично относятся. Все равно нам надо готовиться к Кубку конфедераций, а он там будет процентов на 90, если только не помешают обстоятельства».

Во вторник российская сборная сыграет с бельгийцами на стадионе «Фишт» в Сочи, начало матча — 19:00 мск.

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