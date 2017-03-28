Широков: Тренерам сборной РФ по футболу стоит вызвать в команду Денисова и Кокорина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Денисов ни разу не вызывался в состав сборной России при главном тренере Станиславе Черчесове, который возглавил команду в августе прошлого года. Кокорин не попал в состав на текущий сбор. В пятницу сборная потерпела поражение от ивуарийцев (0:2) в контрольной игре в Краснодаре.

«Меня удивляет (отсутствие Игоря Денисова), но состав формирует главный тренер. Если его нет, значит, не видит в составе, но, в принципе, на отборе к Евро связка Денисов- Дзагоев себя очень хорошо продемонстрировала. При том, что Игорь сейчас в отличной форме, думаю, стоит вернуться к этому варианту. Но тренеру виднее», — сказал Широков.

На вопрос, кто еще заслуживает вызова в сборную, Широков ответил: «Навскидку, все на месте. Единственное, наверное, я бы вызвал Кокорина, хотя к нему и критично относятся. Все равно нам надо готовиться к Кубку конфедераций, а он там будет процентов на 90, если только не помешают обстоятельства».

Во вторник российская сборная сыграет с бельгийцами на стадионе «Фишт» в Сочи, начало матча — 19:00 мск.