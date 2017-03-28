Голландцы проиграли в этой встрече со счётом 0:2, в результате чего главный тренер команды Данни Блинд был уволен со своего поста.



Де Врей накануне игры повредил лодыжку. Футболист был отправлен в расположение клуба, где в результате медобследования выяснилось, что травма защитника не является серьёзной. Тем не менее Стефан не примет участия в домашнем товарищеском матче со сборной Италии, который состоится 28 марта.