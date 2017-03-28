Широков: Если болельщики свистят, то, наверное, игроки сборной заслужили

«Мы хотели видеть более качественную игру в матче с Кот’д-Ивуаром, но к сожалению наши футболисты её не показали. Они играли пятый или шестой матч по одной тактике, и это не помогло. Футболисты Кот’д-Ивуара ведь бороться приезжали, а не отдыхать. Свист болельщиков? Если они свистят, то, наверное, футболисты заслужили. Просто так у нас никогда не свистят. Все хотят видеть более искрометную игру в исполнении сборной России.



Бросилось в глаза, что наши центральные защитники и полузащитники мало передача отдавали в разрывы между линиями соперника. Не было продолжения в атаке. Всего лишь две получились. В целом мы не смогли конструктивно атаковать. Лимит убил качество футбола? Нет. Считаю, что в России ухудшилось качество выпускаемых кадров детско-юношеского футбола. Это главная проблема сейчас», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.