Маркин: Бельгийские болельщики убедились в безопасности посещения России

Ранее он посетил товарищеский матч между российскими и бельгийскими любителями футбола, завершившийся со счетом 12:8 в пользу россиян.

«Приезжать в Россию совсем не страшно, а наоборот. Все бельгийские болельщики получили истинное удовольствие от посещения нашей страны. Думаю, они как мультипликаторы передадут всю информацию, чтобы другие приезжали в Россию не только ради каких-то событий», — сказал Маркин.

Контрольный матч сборных России и Бельгии станет первым на реконструированном стадионе «Фишт». Начало встречи — в 19:00 мск.