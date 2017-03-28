Маркин: Бельгийские болельщики убедились в безопасности посещения России
СОЧИ, 28 марта. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Поклонники сборной Бельгии по футболу смогли убедиться, что приезжать в Россию на футбол совсем не страшно. Такое мнение журналистам высказал руководитель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.
Ранее он посетил товарищеский матч между российскими и бельгийскими любителями футбола, завершившийся со счетом 12:8 в пользу россиян.
«Приезжать в Россию совсем не страшно, а наоборот. Все бельгийские болельщики получили истинное удовольствие от посещения нашей страны. Думаю, они как мультипликаторы передадут всю информацию, чтобы другие приезжали в Россию не только ради
Контрольный матч сборных России и Бельгии станет первым на реконструированном стадионе «Фишт». Начало встречи — в 19:00 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter