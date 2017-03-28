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28 марта 2017, 15:08 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Прядкин поддержал идею товарищеских матчей между болельщиками стран

Президент РФПЛ Сергей Прядкин одобрил проведение товарищеских матчей среди болельщиков сборных, которые встречаются друг с другом.

Сегодня российские болельщики обыграли бельгийских в товарищеском матче, состоявшемся в Сочи на стадионе «Юность», в преддверии встречи национальных сборных России и Бельгии.

«В период, когда много говорится о толерантности и взаимопонимании, как раз такие турниры играют позитивную роль. В том числе для налаживания отношений между болельщиками стран. Если в дальнейшем всё будет так же, то это позитивная тенденция», — сказал Прядкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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