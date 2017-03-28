Болельщики сборной России обыграли бельгийских фанатов в футбольном матче
СОЧИ, 28 мар —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Болельщики сборной России победили бельгийских фанатов в товарищеском футбольном матче, прошедшем во вторник в Сочи.
Встреча болельщиков завершилась победой россиян со счетом 12:8. На матче присутствовали
Эта игра была приурочена к проведению в Сочи товарищеского матча между футбольными сборными России и Бельгии, которая начнется во вторник в 19:00 мск. Эта встреча откроет сочинский стадион «Фишт».
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