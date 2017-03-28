Болельщики сборной России обыграли бельгийских фанатов в футбольном матче

Встреча болельщиков завершилась победой россиян со счетом 12:8. На матче присутствовали вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин, а также генеральный директор РФС Александр Алаев.

Эта игра была приурочена к проведению в Сочи товарищеского матча между футбольными сборными России и Бельгии, которая начнется во вторник в 19:00 мск. Эта встреча откроет сочинский стадион «Фишт».