Сегодня на стадионе «Фишт» пройдёт торжественное открытие памятной таблички

Участие в торжественной церемонии примут руководители оргкомитета «Россия 2018», представители администрации Краснодарского края, а также посол чемпионата мира — 2018, актёр Сергей Светлаков, сообщает пресс-служба оргкомитета.



Сегодня в 19:00 мск на стадионе «Фишт» состоится товарищеский матч между сборными России и Бельгии.