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28 марта 2017, 14:58 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сегодня на стадионе «Фишт» пройдёт торжественное открытие памятной таблички

28 марта в 18:00 мск в Сочи, на балконе трибуны B (напротив олимпийского огня), состоится торжественное открытие памятной таблички, символизирующей, что стадион «Фишт» является официальной ареной для проведения матчей Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.

Участие в торжественной церемонии примут руководители оргкомитета «Россия 2018», представители администрации Краснодарского края, а также посол чемпионата мира — 2018, актёр Сергей Светлаков, сообщает пресс-служба оргкомитета.

Сегодня в 19:00 мск на стадионе «Фишт» состоится товарищеский матч между сборными России и Бельгии.

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