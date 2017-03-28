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28 марта 2017, 14:44 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Прядкин: Помощь Василия Березуцкого пригодилась бы сборной России по футболу

СОЧИ, 28 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Помощь такого футболиста как Василий Березуцкий сборной России пригодилась бы, заявил вице-президент Российского футбольного союза и глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

Василий Березуцкий, на счету которого 101 матч за сборную, 10 марта объявил, что приостанавливает выступления за национальную команду. На прошлой неделе россияне в товарищеском матче в Краснодаре уступили команде Кот-д’Ивуара со счетом 0:2.

«Не обижая ребят молодых, но сочетание опыта и молодости везде нужно, не только в спортивной отрасли. И помощь такого игрока как Вася Березуцкий нам бы пригодилась. С другой стороны, я тоже вспоминаю, как Березуцкие впервые попали в состав, и тоже была критика. Результат довлеет», — сказал Прядкин журналистам.

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