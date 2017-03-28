Прядкин: Помощь Василия Березуцкого пригодилась бы сборной России по футболу

Василий Березуцкий, на счету которого 101 матч за сборную, 10 марта объявил, что приостанавливает выступления за национальную команду. На прошлой неделе россияне в товарищеском матче в Краснодаре уступили команде Кот-д’Ивуара со счетом 0:2.

«Не обижая ребят молодых, но сочетание опыта и молодости везде нужно, не только в спортивной отрасли. И помощь такого игрока как Вася Березуцкий нам бы пригодилась. С другой стороны, я тоже вспоминаю, как Березуцкие впервые попали в состав, и тоже была критика. Результат довлеет», — сказал Прядкин журналистам.