Параллельно была запущена совместная акция Российского футбольного союза (РФС) и Российского движения школьников «Жонглируй, РДШ!», которая приурочена к Кубку конфедераций 2017 года. Идея акции заключается в следующем: действующий или бывший футболист сборной России выполняет упражнение — жонглирование мячом, приглашает участников Российского движения школьников повторить за ним это упражнение, которое записывается на видео.

РФС на мероприятии был представлен вице-президентом Сергеем Анохиным.