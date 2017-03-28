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28 марта 2017, 14:40 | Футбол: Сборные | ТАСС

Роман Широков провел мастер-класс для детей перед матчем Россия — Бельгия

СОЧИ, 28 марта. /ТАСС/. Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков и бывший игрок сочинской «Жемчужины» Гоча Гогричиани провели мастер-класс для детей на одном из полей Олимпийского парка в Сочи перед контрольным матчем между национальными командами России и Бельгии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Параллельно была запущена совместная акция Российского футбольного союза (РФС) и Российского движения школьников «Жонглируй, РДШ!», которая приурочена к Кубку конфедераций 2017 года. Идея акции заключается в следующем: действующий или бывший футболист сборной России выполняет упражнение — жонглирование мячом, приглашает участников Российского движения школьников повторить за ним это упражнение, которое записывается на видео.

РФС на мероприятии был представлен вице-президентом Сергеем Анохиным.

В мастер-классе приняли участие ученики 76-й общеобразовательной школы поселка Дагомыс. Дети будут иметь возможность бесплатно посетить матч сборных России и Бельгии, который начнется на стадионе «Фишт» в 19:00 мск.

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