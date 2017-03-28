Кубок Конфедераций: аэропорт Роналдо, планы Новой Зеландии, чилийский Кокорин

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ: «УСТРАИВАЕТ, ЧТО НАС СЧИТАЮТ СЛАБЫМИ»

Главный тренер сборной англичанин Энтони Хадсон рассказал FIFA.com о планах на турнир.

Во-первых, команда приедет играть в открытый футбол. Судя по словам Хадсона, автобусной тактики зрители увидеть не должны.

«Мы приедем на турнир не для того, чтобы отсиживаться в обороне, пытаясь выйти из боя с минимальными потерями: это совершенно не в нашем духе. Команда, которая приедет в Россию, будет играть смело, активно, мы собираемся биться за победу. Наши игроки невероятно трудолюбивы».

Во-вторых, Новая Зеландия очень хочет обыграть кого-то из грандов. Вероятно, со сборной России это будет сделать проще всего.

«Мы едем туда не для статистики и не руководствуясь принципом “главное не победа, а участие”. Напротив, мы хотим обыграть кого-нибудь из грандов, с которыми нам предстоит встретиться. Готовимся показать свою лучшую игру и преподнести пару сюрпризов. От нас никто ничего не ждет, и это хорошо. Нас вполне устраивает, что на этом турнире нас считают самой слабой командой».

В-третьих, в Россию пожалует один из лучших, по мнению Хадсона, защитников мира — Уинстон Рид.

«Уинстон — крайне важный для нас игрок. На мой взгляд, это один из лучших защитников в мире. Он оказывает огромное влияние на команду. Я могу долго о нем говорить. Но все же наш успех зависит только от всей команды. Самое замечательное, что Уинстон это понимает, он абсолютно командный игрок».

ПОРТУГАЛИЯ: РОНАЛДО НА РОДИНЕ

Сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду пожаловала на Мадейру. На родине CR7 во вторник пройдет товарищеский матч со шведами. Кстати, национальная команда сыграет на Мадейре спустя16 лет. Криштиану конечно не мог не порадовать местных жителей, а потому команда в полном составе представила островитянам завоеванный на Евро кубок. «Мадейра заслужила такую честь», — заявил Роналдо. Конечно, ведь на острове хватает мест, исторически связанных с главной звездой страны. Тут и футбольные поля Роналду, и большой семейный особняк, и персональный музей со статуей, и отель CR7 Funchal. Но главное, со среды аэропорт Мадейры будет носить название Криштиану Роналдо. Осталось лишь переименовать сам остров.

ЧИЛИ: САНЧЕС В КЛУБЕ КОКОРИНА

Сборная Чили продолжает борьбу за выход на ЧМ-2018, а ее игроки продолжают попадать в неприятные истории. Перед игрой с Венесуэлой отличился Алексис Санчес. Полиция поймала нападающего за превышение скорости — 155 км/ч. В итоге футболист лишился прав, так же, как и Александр Кокорин. Только один запутался в разметке, а другой не увидел ограничение по скорости в 120 км/ч.