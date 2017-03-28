Прядкин: болельщикам сборной России по футболу надо набраться терпения

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В пятницу сборная России проиграла в контрольном матче команде Кот-д’Ивуара со счетом 0:2. Болельщики проводили россиян с поля сильным свистом.

«Я думаю, свист неприятен не только нам, но и журналистам, которые об этом пишут, надо набраться терпения. У нас молодая команда, идет смена поколений, мы видим, что ребята тоже переживают. Плохо сыграли, но реакция болельщиков должна быть в поддержку. Понятно, что всем хочется результата, и я не защищаю нашу команду, но не надо недооценивать сборную Кот-д’Ивуара, было видно, что наши бьются, хотят, но не получилось», — сказал Прядкин.

По словам главы РФПЛ, помощь защитника ЦСКА Василия Березуукого пригодилась бы национальной команде.

Ранее Березуцкий объявил, что прекращает выступления за сборную России.

«У нас остается немного времени до старта Кубка конфедераций, это понимают тренерский штаб, игроки. Мне кажется, надо набраться терпения. Вы видите, что защитная линия по сути обновлена, остался только Игорь Акинфеев. В принципе, не обижая молодых ребят, все же сочетания опыта и молодости всегда и во всех отраслях — это хорошо, поэтому помощь таких игроков, как Вася Березуцкий, очень пригодилась бы», — сказал Прядкин.

«Хотя мы помним года, когда вводили Васю в состав. Тогда тоже была критика, поэтому надо набраться терпения. Но, конечно, результат, общественное мнение довлеют», — добавил собеседник.

Во вторник россияне сыграют против бельгийцев на стадионе «Фишт» в Сочи.