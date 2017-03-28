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28 марта 2017, 16:09 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Нигматуллин: Нужна победа над Бельгией. Верю в сборную России и Черчесова

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча Россия — Бельгия, который сегодня состоится в Сочи.

«К сожалению, последние результаты сборной России не дают болельщикам повода для оптимизма. Нашей команде хочется подготовиться к Кубку конфедерации, но не стоит забывать и про чемпионат мира. Каждая победа должна давать повод для оптимизма, энтузиазма и желания болеть за сборную России. Понятно, что игра в последних матчах даёт повод критикам негативно говорить о нашей команде. Я верю в сборную России и Станислава Черчесова.

Нашей команде нужно победить. Бельгийцы — отличный раздражитель. Они много крови нашей попили на чемпионатах мира. Пока наша команда спотыкается в играх с простыми соперниками. Поэтому думаю, что мотивация сегодня должна быть запредельной. Нашей команде нужна только победа», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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