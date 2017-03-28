Такие, значит, у нас футболисты. Юрий Жирков как антигерой недели
«Советский спорт» продолжает определять главного негативного персонажа в российском спорте за неделю.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Ваши ожидания — это ваши проблемы», — фраза для российского футбола почти культовая. Ей можно описать практически все неудачи, которые происходят с нашими командами на международной арене. Мол, чего вы хотите, мы и так играем, как умеем.
После этой фразы Андрей Аршавин перестал быть капитаном сборной России и из лучшего футболиста поколения, хоть и не сумевшего реализовать весь свой потенциал, превратился в карикатурного персонажа — стереотип «российского футболиста». Тогда стало понятно, что серьезная карьера Аршавина завершена — можно отправляться досиживать контракт в Лондоне, пытаться вопреки желанию тренера вклиниться в «Зенит», отправляться на скамейку «Кубани» и под конец становиться главной звездой чемпионата Казахстана.
Такие у нас болельщики
Казалось бы, — путь, который не хотел бы повторить не один игрок. Однако время идет, а у нас ничего не меняется. Очередной провал сборной — первое в истории нашего футбола поражение от африканской команды, дома, со счетом 0:2, за квартал до старта домашнего Кубка Конфедераций — ни футбола, ни рисунка, ни состава — почти никакой надежды.
Свист с трибун оправдан. Краснодарские болельщики ждали красивой игры на своем красивом стадионе. На трибунах сидели не искушенные феерическим зрелищем фанаты — там были люди, только недавно начавшие ходить на большой футбол. Но даже они поняли, что в сборной
Вот они и свистели. Нормальные футболисты восприняли бы этот свист, как оценку своих действий. Если уж трибуны в Краснодаре свистят, пора бы браться за голову и
К сожалению, одним из тех немногих, кто
— Может, против Словакии была игра… Такие, значит, болельщики у нас, — ответил Юрий.
Фраза — ничем не лучше той про ожидания и проблемы от Аршавина. Резонанс она вызвала большой. Не такой огромный, конечно, как тогда, в 2012 года — не с Евро все же вылетали, а только товарищеский матч проигрывали, но все же.
Юра, ты не прав
Высказаться пришлось даже главному тренеру Станиславу Черчесову, который явно дал понять: «Юра, ты не прав».
— Я в самом деле не слышал свиста. Но даже если он и был — это нормально. Раз мы вышли на помост, надо доставлять болельщикам удовольствие. Если
Здесь мы уже слышим слова не мальчика, но мужа. Самое обидное, что по игре с Кот-д’Ивуаром к Жиркову едва ли не меньше всего вопросов — он отпахал на своем левом фланге в лучших традициях игр за ЦСКА и сборную России образца конца нулевых годов. Однако именно он произнес эти слова, от которых так обидно за наш футбол.
Наши проблемы
Остается надеяться, что свист таким образом восприняла не вся сборная России. Понятно, что эта проблема лежит в психологической плоскости и зависит от эмоций. Но от этого становится только мрачнее на душе. Ведь, зачем свистели болельщики?
Думаете они просто хотели сделать неприятно игрокам? Хочется
Вместо этого Юрий Жирков разозлился не на себя, а на болельщиков. Фанаты не этого ожидали. Но это, видимо, по прежнему их проблемы.
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