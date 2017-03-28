Д. Коста из-за повреждения может пропустить товарищеский матч Испании с Францией
Нападающий лондонского «Челси» и сборной Испании Диего Коста во время тренировки национальной команды получил повреждение голеностопа, сообщает
пресс-служба Королевской испанской федерации футбола.
28-летний футболист прошёл медицинское обследование, по итогам которого было принято решение оставить его в расположении сборной Испании, о чём был уведомлён «Челси». Участие Диего Косты в гостевом товарищеском матче со сборной Франции, который состоится 28 марта, остаётся под вопросом.
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