Д. Коста из-за повреждения может пропустить товарищеский матч Испании с Францией

Сборная России сыграет с командой Бельгии в первом футбольном матче на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи, где вскоре пройдут встречи Кубка конфедераций и чемпионата мира. Подопечных Станислава Черчесова у трапа самолета встретили хлебом и солью, но уже во вторник вечером могут проводить свистом — в случае очередного поражения.