Сборные России и Бельгии откроют стадион «Фишт» в Сочи

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Во вторник состоится церемония открытия стадиона «Фишт» в Олимпийском парке Адлера. После зимней Олимпиады-2014 объект подвергся масштабному перепрофелированию и теперь пригоден для футбола. Венчать серию торжественных мероприятий уготовано контрольному матчу сборных России и Бельгии.

Игра пройдет при аншлаге, но зрительский интерес вызван, скорее, эффектом новизны, а отнюдь не радостью от выступлений отечественных футболистов.

Футбол Товарищеские матчи 2017 28.03.2017, 19:00 -:- Россия Бельгия

Национальная команда как-то незаметно освоила провинцию, что еще лет 10 назад казалось просто нереальным: даже матчи с самым низким рейтингом прежде неизменно проводились в Москве. Сдается, коренное изменение вектора случилось не от хорошей жизни. В столице сборная уже не вызывает никакого интереса, особенно если речь идет о встречах с неофициальным статусом.

Кадровая политика тренерского штаба, имеющийся в наличии подбор игроков, их действия на поле все больше раздражают былых поклонников. Не удивительно, что в Химках уже пару раз собиралась катастрофически низкая по меркам сборной аудитория в пределах 3−4 тыс. зрителей. Такая посещаемость, само собой, наносит первой команде страны не меньший урон, чем поражения от Катара, Коста-Рики, Кот д’Ивуара и иже с ними.

Впрочем, и трюк с уходом в регионы уже почти не приносит желаемого эффекта. Если поначалу публика на местах старательно забивала стадионы, будоражась от возможности лицезреть сильнейших исполнителей, то теперь и там, кажется, начали остывать. Матч с ивуарийцами на новеньком стадионе в Краснодаре удостоили присутствием 26 тыс. человек при вместимости в 34 тыс (и при том, что билеты можно было получить бесплатно). Против костариканцев прошлой осенью на той же арене свободных мест не осталось….

Высокое право первого удара по мячу на «Фиште» доверено одному из старейших футболистов страны Никите Симоняну. Он намеревается отдать по пасу каждому из капитанов команд.

90-летний вице-президент Российского футбольного союза напомнил между делом, что является уроженцем Краснодарского края.

А накануне матча Симоняна чествовали на высшем уровне в соседнем Сухуме, где его воспитали. К слову, легендарный игрок, тренер и функционер начал карьеру в большом футболе, выступая за местное «Динамо» еще в годы Второй мировой войны….

Не чужд здешним краям и теперешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов. В 2010—2011 годах он тренировал сочинскую «Жемчужину», не посчитав для себя зазорным спуститься в первый дивизион после московского «Спартака». Проект не получился долговечным. Очень скоро инвесторы потеряли интерес, свернули финансирование и команда канула в лету. Однако именно в Сочи Черчесов окончательно зарекомендовал себя как умелый специалист. Он, кстати, присутствовал при закладке фундамента «Фишта».

Большим подспорьем для наставника должно стать возвращение в строй полузащитников с важными функциями — Алана Дзагоева и Дениса Глушакова.

Первый, если верить его же заявлению на пресс-конференции, готов выйти на поле в «старте», на второго, имевшего более длительную паузу, Черчесов рассчитывает во втором тайме.

Начиная с 1966 года, сегодняшние соперники испытывали возможности друг друга девять раз. Долгое время наша сборная, тогда советская, котировалась много выше. Мы дважды без видимых усилий прошли Бельгию на ЧМ: в 1970 году с легендарным голом Анатолия Бышовца (4:1) и в 1982-м (1:0). Однако три следующие встречи на чемпионатах мира окончились для отечественных футболистов болезненными фиаско.

В Мексике-1986 подопечные Валерия Лобановского в отличном стиле выиграли группу и, как виделось, на всех порах неслись к медалям мундиаля, благо наличие в составе целой россыпи звезд первого класса позволяло считать подобный расклад вполне реальным. Надежды оказались втоптаны в газон стадиона в Леоне уже в 1/8 финала, где финалистов будущего Евро-1988 сенсационно остановила почти заштатная Бельгия, выступившая на предварительной стадии бледно и неказисто (3:4).

И пусть этот матч вошел в летопись нашегом футбола не как оглушительный крах на фоне завышенных ожиданий, а был подан под соусом жуткого беспредела со стороны шведского арбитра Эрика Фредриксона, принявшегося засчитывать голы из офсайда, отменить очевидное невозможно: советские игроки попросту не смогли настроиться на безоружных, по их мнению, бельгийцев, которых наши якобы должны были взять голыми руками.

На ЧМ-2002 изначальное соотношение сил уже было примерно равным. В третьем туре группового этапа Россию, уступившую до того хозяевам японцам, устраивала ничья. Но отчасти из-за неуверенной игры пары центральных защитников Викор Онопко — Юрий Никифоров, частично по вине вратаря Руслана Нигматуллина, пропустившего в ближний угол со штрафного, дележки очков не случилось (2:3).

Именно тогда страну поразили послематчевые слезы юного Дмитрия Сычева, а в Госдуме впервые прозвучали призывы разогнать сборную.

Могильщиком России 15 лет назад выступил опытный уже полузащитник Марк Вильмотс. В минувшую пятницу его Кот д’Ивуар, используя просчеты нового поколения наших оборонцев, показательно унизил отечественную команду на глазах родной публики (2:0), пусть сам главный тренер в Краснодар и не добрался. Четыре дня назад мы впервые в истории уступили представителю Африки.

Бесславно окончилось и наше предыдущее свидание с бельгийцами. Во втором туре группового раунда ЧМ-2014 команда Фабио Капелло лишь раз пробила в створ ворот Тибо Куртуа, пропустила в концовке и начала паковать чемоданы домой (0:1), так толком ничем и не запомнившись бразильским любителям футбола.

Не менее памятна оплеуха, нанесенная бельгийцами сборной Дика Адвоката в 2011 году. Лучшие российские игроки в редкий раз тогда выбрались в провинцию, трибуны воронежского стадиона Профсоюзов ломились от восторженных поклонников, но увидели лишь два гола Ромелу Лукаку (0:2).

В российскую эпоху наши не знали от бельгийцев ничего, кроме обид и только однажды сумели не проиграть — в давно забытом «товарняке"-1996 в Брюсселе (0:0).

Во вторник Лукаку, скорее всего, вновь выйдет на острие атаки «красных дьяволов». А вот Куртуа в Сочи не добрался, при этом не забыл раскритиковать саму идею дальнего выезда и, в частности, назвал предстоящий матч «лишним».

Не увидем мы на поле «Фишта» и других важных персон: Эдена Азара, Кевина де Брейне, Венсана Компани, Тома Менье, Маруана Феллаини, Лорана Симана….

Фактически из-за травм и по другим причинам из строя одновременно выбыл весь основной состав гостей. Не будет сильным преувеличением сказать, что мы сыграем с их ближайшим резервом, этакой Бельгией-2, если хотите. И в этом — шанс для наших.

Сборная Станислава Черчесова, которую небеспочвенно называют слабейшей в истории отечественного футбола, может одновременно отомстить бельгийцам за многолетние поражения и вселить сдержанный оптимизм в болельщиков. Ведь очередная оплеуха всерьез рискует отбросить Россию в район 70-го места в рейтинге ФИФА. Это не бог весть какая разница с текущей 60-й позицией. Но еще теплится вера, что однажды такая ситуацию все же заденет игроков за живое. Ведь безнадега ивуарийского образца не может продолжаться вечно. Или?..