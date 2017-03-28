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Такое мнение на предматчевой конференции высказал главный тренер одной из сильнейших команд планеты, входящей в первую пятерку рейтинга ФИФА, Роберто Мартинеса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе РСФ 28 марта.

«Матч со сборной России будет больше, чем обычная товарищеская игра. Российская команда не принимает участия в отборе на чемпионат мира-2018, она получила автоматическую путевку в финальную часть турнира. Это значит, что им нужно определяться с составом на турнир — выбирать 23 игроков. И в матче с нами они будут это делать», — отметил рулевой сборной Бельгии.

Мартинес ожидает от российской команды так же смешанного состава: «Знаю, что россияне насыщают заднюю линию, поэтому думаю, что нам придется очень непросто в матче с ними».

«Нам нужно проверить свои возможности, проверить, на что способны игроки, не выходящие регулярно на поле. Мы строим команду, и будем строить ее, в том числе, в игре с россиянами», — добавил главный тренер бельгийцев.

Полузащитник сборной Бельгии Тоби Алдейверелд уверен, что, несмотря на то, чтороссийская команда изменилась за последние несколько лет, она осталась сильной, и матч будет непростым.

«Нас ждет отличная игра. На чемпионате мира-2018 в России мы можем встретиться, поэтому неплохо будет попробовать свои силы против такого соперника», — считает футболист бельгийской сборной.

Как сообщало ИА REGNUM, контрольный матч национальных сборных России и Бельгии начнется в 19:00 мск на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра будет транслироваться в прямом эфире Первого канала.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова 24 марта провели в Краснодаре контрольную встречу со сборной Кот-д'Ивуара, которую проиграли со счетом 0:2. С командой Бельгии сборная России будет встречаться уже в десятый раз. Пять поединков состоялись в советские годы. Первый — в мае 1966 года, когда судьбу товарищеского матча в Брюсселе решил «быстрый гол» Виктора Серебряникова — 1:0.

Российский период истории встреч двух футбольных держав начался 24 апреля 1996 года, когда в Брюсселе соперники не выявили победителя — 0:0. Три последующие игры остались за бельгийцами.