Меганастойчивый тренер 7 недель бастовал в Африке ради зарплаты. И добился ее!
Испанец Герард Нюс отказался уезжать из Ганы после Кубка африканских наций, пока ему не заплатят. Хотя у него есть и другая работа.
Видеоаналитик Герард Нюс отказался уезжать из Ганы после Кубка африканских наций, пока ему не заплатят. Хотя у него есть и другая работа.
Испанец Герард Нюс с 2015 года совмещал постоянную должность помощника технического директора в «Райо Вальекано» с работой
Кубок Африки завершился 5 февраля, Нюс поселился в отеле Аккры, ганской столицы, и пошел на принцип.
— Как и любой человек, я хочу, чтобы мне заплатили за работу, — говорил Нюс BBC в конце февраля, после трех недель своей сидячей забастовки. — Не вижу в своем желании ничего странного. Я действительно собираюсь ждать здесь, пока ко мне не придут с положительным решением. Местные люди сказали мне, что, если я уеду без вознаграждения, наверняка так никогда его и не получу.
Деньги искали чуть ли не на уровне правительства Ганы, но этот процесс затянулся до конца марта.
Естественно, Нюса ждали и в «Райо Вальекано».
— Да, «Райо» ждет моего возвращения, да я и сам бы хотел быть в Мадриде, чтобы помогать своей команде, — утверждал Нюс, но продолжал оставаться в отеле Аккры. — Это приятные люди, я верю им: пообещали — значит заплатят. Но проходит день, еще день, еще — и ничего не меняется. Так что я готов ждать столько, сколько нужно.
Герард Нюс атаковал, как мог, напоминал о себе всеми способами: раздавал интервью, регулярно писал твиты: в целом хорошо отзывался о Гане, о ганских футболистах, но указывал и на одну неприятную деталь: деньги, которых нет.
В Европе Нюса знали в первую очередь по работе в тренерском штабе Рафаэля Бенитеса в «Ливерпуле».
Потом он мелькал в «Брайтон энд хоув Альбион», в «Мельбурне» и «Эльче». Про протест Герарда писали BBC, Marca, а также множество местных изданий, в том числе его приглашали в ганские телепередачи, записывали с ним интервью для YouTube.
Федерация футбола Ганы решила вопрос только 27 марта: деньги для Нюса нашли, разобрались даже с оплатой семинедельного проживания испанца в отеле. Нюс, как и обещал, когда получил вознаграждение, сразу же вернулся домой — уже в понедельник он рассказал, что счастлив снова увидеть семью.
— Все это было ради принципов и ради того, чтобы добиться правильного разрешения ситуации. Вопрос самих денег не был так уж важен, — объяснял Герард Нюс в интервью BBC по итогам забастовки.
Остальным членам тренерского штаба сборной Ганы пока так ничего и не выплатили. Возможно, Аврааму Гранту стоит тоже приехать в Аккру и ждать. Номер в отеле как раз только что освободился.
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