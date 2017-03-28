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https://sport.mail.ru/news/football-national/29226313/
28 марта 2017, 10:55 | Футбол: Сборные | UA-Football

Сегодня молодежная сборная Украины проведет контрольный матч с Сербией

Поединок пройдет на поле соперника.

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Сегодня молодежная сборная Украины под руководством Александра Головко проведет второй контрольный матч в рамках международного перерыва. Соперником команды U-21 станут сверстники из Сербии.

Встреча состоится в сербском городе Стара Пазова и начнется в 17:00.

Ранее сборные Украины и Сербии пересекались однажды. В 2009 году «желто-синие» под руководством Павла Яковенко с Рыбкой, Бидловским, Федорчуком, Зозулей и Ярмоленко в составе уже гостили у сербов, и тогда все завершилось нулевой ничьей.

Напомним, что это будет уже второй матч украинской молодежки во время текущего международного перерыва. Ранее подопечные Александра Головко сыграли вничью с Турцией (1:1).

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