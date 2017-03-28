Гуллит готов помочь сборной Нидерландов

«Я думаю, что любой, кому предложат эту работу, ответит согласием. Это большая честь — быть тренером сборной своей страны. Я готов помочь сборной. Но никто не знает планов руководства федерации. Кандидатов будет достаточно. Посмотрим, что произойдет, — сказал Гуллит в интервью beIN Sports.

Накануне Данни Блинд был уволен с поста главного тренера сборной Нидерландов после поражения от Болгарии в матче квалификации ЧМ-2018. Набрав 7 очков в 5 матчах квалификации, оранжевые занимают четвертое место в отборочной группе А.