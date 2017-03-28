Попытка уйти от зависимости. Что происходит в сборной Бельгии
Тибо Куртуа не хочет играть со сборной России. Какие ещё новости у бельгийцев?
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Мы запомнили сборную Бельгии на Евро как талантливую команду, которую на турнире дважды побили порядок и дисциплина. Марк Вильмотс оказался не готов создавать из звёзд команду и отправился в Кот-д’Ивуар. На его место пригласили Роберто Мартинеса.
Мартинес пару месяцев обживался на новом месте и играл по принципам Вильмотса: два опорника, атакующие фланговые защитники, частые разрывы между линиями и безудержным креативом Эдена Азара и Кевина де Брёйне в атаке. Но потом всё поменял. Начиная с третьего тура квалификации тренер бельгийцев экспериментирует не только с составом, но и с моделью игры.
Как играют бельгийцы
В центральной зоне Мартинес использует либо двух игроков: более атакующего (Азара/де Брёйне) и оборонительного (Феллайни/Витселя), либо одного
Цель Мартинеса — использовать весь потенциал атакующей группы с наименьшим риском. Он работает над компактностью, в связи с чем иногда использует ту же расстановку, что и Антонио Конте в «Челси», выделяя для Азара близкую по клубу позицию. Бельгия стремится быстро разыгрывать мяч низом, но Феллайни — один из любимых пока игроков Мартинеса, а на острие чаще всего выходит Ромелу Лукаку, поэтому у команды всегда есть
Результат есть. В пяти матчах отборочного цикла бельгийцы забили 22 гола. Да, был Гибралтар и 6:0, но им в принципе всё равно, кому забивать. Восемь Эстонии, три Кипру, четыре Боснии. С другой стороны, без де Брёйне и Азара против организованно севшей в штрафную Греции ничего не придумали: били издали и навешивали весь матч. На 89 минуте… дцатый навес с фланга позволил сравнять счёт и спастись. Поэтому не стоит слишком уж доверять фразам вроде «в этой команде столько звёзд, что она не зависит от одного игрока». Зависит, причём от двоих. Без них, даже с Мертенсом и
Что нужно знать перед матчем
В матче со сборной России
Без нескольких лидеров команды, без основного вратаря, зато Мартинес собирается проверить «способности тех, кто не появляется на поле регулярно». Смешанный состав, наверное, привлечёт на «Фишт» меньше зрителей. Да и посмотреть на защиту в лице Кудряшова, Семёнова и Кутепова против Азара и де Брёйне рядом с Лукаку было бы интересно (и крайне полезно для нашей команды). Но бельгийцы всё равно достаточно техничны, чтобы не отдаваться мяч. Достаточно быстры, чтобы убегать на флангах. И достаточно атлетичны, чтобы играть в силовой футбол. Даже если сборная России захочет сыграть против Бельгии так же, как против Кот-д’Ивуара — в контроль мяча — вряд ли это получится. Бельгийцы сами любят так играть. И они захотят проверить глубину своей азарозависимости ещё раз. Навязать им борьбу за мяч, сыграть на равных — смелое решение, но недавний пример Боснии (0:4) показывает, что это чревато разгромом. Дисциплинированно отбиваться, как греки — тоже трудный вариант, который требует концентрации и постоянной подстраховки. А Раджа Наингголан любит забивать красивыми дальними ударами, если полузащитники соперника не успевают выигрывать подборы.
В целом, даже без пары звёзд, соперник из первой десятки рейтинга ФИФА станет для Станислава Черчесова
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