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28 марта 2017, 10:09 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Белорусские футболисты в третий раз сыграют с командой Македонии

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня товарищеский матч в гостях у команды Македонии. Судить встречу будет бригада арбитров из Черногории во главе с Павле Радовановичем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>28 марта Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Футболисты национальной сборной <span class=error>Беларуси</span> проведут сегодня товарищеский матч в гостях у команды Македонии. Судить встречу будет бригада арбитров из Черногории во главе с Павле Радовановичем сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Сегодняшний спарринг пройдет в Скопье на стадионе «Филип II», трибуны которого вмещают 36 тыс. зрителей (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Соперники подошли к этой игре с разным настроением. Команда Игоря Криушенко прибыла в македонскую столицу из Стокгольма, где в минувшую субботу потерпела крупное поражение от шведов (0:4) в отборочном матче ЧМ-2018.

Футболисты Македонии, наоборот, добились крупной виктории, обыграв в гостях команду Лихтенштейна (3:0). Для балканской дружины это первая победа в квалификации мирового первенства.

Ранее сборные Беларуси и Македонии встречались между собой дважды в отборочном турнире Евро-2016. Два года назад в Скопье белорусы выиграли со счетом 2:1, а затем на поле «Борисов-Арены» соперники разошлись миром — 0:0. В победном поединке в составе белорусской дружины отличились Тимофей Калачев и Сергей Корниленко, которые сегодня не смогут помочь партнерам по национальной сборной.

Соперники сборной Беларуси по квалификационной группе А чемпионата мира сегодня также проведут контрольные поединки. Лидеры группы вице-чемпионы Европы футболисты Франции примут в Париже сборную Испании, идущие вторыми шведы сыграют в Фуншале с триумфаторами Евро-2016 португальцами, сборная Нидерландов в Амстердаме встретится с Италией, футболисты Люксембурга на своем поле будут соперничать с командой Кабо-Верде. Положение команд в группе А после пяти туров таково: Франция — 13 очков (разница мячей — 10−3), Швеция — 10 (10−3), Болгария — 9 (8−10), Нидерланды — 7 (8−6), Беларусь — 2 (2−10), Люксембург — 1 (6−12). Стартовые матчи второго круга состоятся 9 июня: Беларусь — Болгария, Нидерланды — Люксембург, Швеция — Франция.

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Национальная сборная Беларуси совершила перелет в Скопье, где 28 марта на стадионе «Филип II» проведет товарищеский матч против команды Македонии. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по белорусскому времени. Поединок будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».
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