Белорусские футболисты в третий раз сыграют с командой Македонии
28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня товарищеский матч в гостях у команды Македонии. Судить встречу будет бригада арбитров из Черногории во главе с Павле Радовановичем, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодняшний спарринг пройдет в Скопье на стадионе «Филип II», трибуны которого вмещают 36 тыс. зрителей (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Соперники подошли к этой игре с разным настроением. Команда Игоря Криушенко прибыла в македонскую столицу из Стокгольма, где в минувшую субботу потерпела крупное поражение от шведов (0:4) в отборочном матче ЧМ-2018.
Футболисты Македонии, наоборот, добились крупной виктории, обыграв в гостях команду Лихтенштейна (3:0). Для балканской дружины это первая победа в квалификации мирового первенства.
Ранее сборные Беларуси и Македонии встречались между собой дважды в отборочном турнире Евро-2016. Два года назад в Скопье белорусы выиграли со счетом 2:1, а затем на поле «Борисов-Арены» соперники разошлись миром — 0:0. В победном поединке в составе белорусской дружины отличились Тимофей Калачев и Сергей Корниленко, которые сегодня не смогут помочь партнерам по национальной сборной.
Соперники сборной Беларуси по квалификационной группе А чемпионата мира сегодня также проведут контрольные поединки. Лидеры группы
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter