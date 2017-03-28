Белорусские футболисты в третий раз сыграют с командой Македонии

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Сегодняшний спарринг пройдет в Скопье на стадионе «Филип II», трибуны которого вмещают 36 тыс. зрителей (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Соперники подошли к этой игре с разным настроением. Команда Игоря Криушенко прибыла в македонскую столицу из Стокгольма, где в минувшую субботу потерпела крупное поражение от шведов (0:4) в отборочном матче ЧМ-2018.

Футболисты Македонии, наоборот, добились крупной виктории, обыграв в гостях команду Лихтенштейна (3:0). Для балканской дружины это первая победа в квалификации мирового первенства.

Ранее сборные Беларуси и Македонии встречались между собой дважды в отборочном турнире Евро-2016. Два года назад в Скопье белорусы выиграли со счетом 2:1, а затем на поле «Борисов-Арены» соперники разошлись миром — 0:0. В победном поединке в составе белорусской дружины отличились Тимофей Калачев и Сергей Корниленко, которые сегодня не смогут помочь партнерам по национальной сборной.