«Российским футболистам не хватает таланта»
Редактор спортивного отдела ведущего бельгийского издания «Ньюсблад» Лудо Вандевалле рассказал «Газете.Ru» об отношении к росссийским допинговым проблемам в своей стране, о невысоком значении вторничной контрольной игры в Сочи, а также отметил, что среди игроков нашей сборной на Западе известны лишь Юрий Жирков и Игорь Акинфеев.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во вторник вечером в Олимпийском парке Сочи состоится официальное открытие стадиона «Фишт», который прошел реконструкцию и теперь пригоден для футбола. Украшением торжественных мероприятий станет товарищеский матч сборных России и Бельгии. В стане наших соперников, между тем, возникли серьезные подозрения насчет целесообразности данной игры. Так, основной вратарь бельгийцев Тибо Куртуа вообще назвал ее «лишней» в календаре.
Впрочем, страж ворот лондонского «Челси» в Россию не приехал. В его отсутствие пост номер один займет Симон Миньоле из «Ливерпуля».
«Газета.Ru» расспросила о текущем положении дел в сборной Бельгии, а также об отношении к российскому допингу в этой стране редактора спортивного отдела ведущей газеты «Ньюсблад» Лудо Вандевалле, которая выходит тиражом около 300 тыс. экземпляров.
— Не секрет, что на Западе Сочи представляется многим этаким эпицентром допинговых махинаций во время Олимпиады-2014. Правильно ли сборной Бельгии играть здесь в футбол?
— Скажу честно, в нашей стране это не тема для дискуссий. Мы просто едем в Россию, собираемся сыграть в столице предыдущих зимних Игр. Никто не говорит о допинге или о том, что выступать здесь по
— Накануне игры в стан российской команды пожаловали
— Сдавать
Для спорта в целом гораздо, гораздо хуже, если
Но все ли уже доказано в случае с Россией?
— Как можно улучшить ситуацию с допингом в нашей стране, на ваш взгляд?
— Если России больше нет доверия в данном вопросе, следует создать международную ассоциацию, которая возьмет на себя все заботы по решению накопившихся проблем. Такую структуру следует наделить чрезвычайными полномочиями для эффективного исполнения своей работы.
— Ну что же, теперь давайте о футболе. Признайтесь,
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Однако, боюсь, вашим сегодняшним игрокам остро не хватает таланта. Очень трудно добиться серьезного результата, когда вы не имеете в своем составе хороших игроков. Вообще. В вашей сборной нет никого, кроме Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева.
Ни одного громкого имени больше. Полагаю, остальные совершенно не известны за рубежом.
— Насколько важен предстоящий матч для Бельгии?
— Абсолютно не важен. Это лишь контрольная игра, ничего более. Плюс у нас колоссальные потери. Эден Азар, Кевин де Брейне, Венсан Компани, Тома Менье не сыграют
— То есть такая Бельгия, можно сказать, слабее России?
— Конечно. Наши слабости отчетливо проявились в важнейшем с точки зрения отбора на чемпионат мира домашнем матче против Греции в прошлую субботу. Бельгия не смогла победить, хотя в оптимальных условиях была бы обязана сделать это. Теперь же судьба путевок от нашей группы совсем не ясна.
— Несмотря ни на что, в последнее время сборная Бельгии не выпадает из топ-5 рейтинга ФИФА, где еще недавно занимала вторую позицию. Игра «красных дьяволов» сегодня дарит радость соотечественникам?
— О, да!
После затяжного периода без крупных турниров, это 2002−2014 годы, мы,
Они стараются играть с позиции силы, поэтому нам нравится наша сборная.
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