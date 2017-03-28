«Российским футболистам не хватает таланта»

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Во вторник вечером в Олимпийском парке Сочи состоится официальное открытие стадиона «Фишт», который прошел реконструкцию и теперь пригоден для футбола. Украшением торжественных мероприятий станет товарищеский матч сборных России и Бельгии. В стане наших соперников, между тем, возникли серьезные подозрения насчет целесообразности данной игры. Так, основной вратарь бельгийцев Тибо Куртуа вообще назвал ее «лишней» в календаре.

Впрочем, страж ворот лондонского «Челси» в Россию не приехал. В его отсутствие пост номер один займет Симон Миньоле из «Ливерпуля».

«Газета.Ru» расспросила о текущем положении дел в сборной Бельгии, а также об отношении к российскому допингу в этой стране редактора спортивного отдела ведущей газеты «Ньюсблад» Лудо Вандевалле, которая выходит тиражом около 300 тыс. экземпляров.

— Не секрет, что на Западе Сочи представляется многим этаким эпицентром допинговых махинаций во время Олимпиады-2014. Правильно ли сборной Бельгии играть здесь в футбол?

— Скажу честно, в нашей стране это не тема для дискуссий. Мы просто едем в Россию, собираемся сыграть в столице предыдущих зимних Игр. Никто не говорит о допинге или о том, что выступать здесь по каким-то причинам неэтично. Нас ждет лишь товарищеский матч в стране, где в следующем году состоится крупнейший футбольный форум. Так мы смотрим на вещи.

— Накануне игры в стан российской команды пожаловали допинг-офицеры. Говорят, проверили каждого. А как вы относитесь к известной проблеме?

— Сдавать допинг-пробы не стыдно. Такое постоянно происходит и в Бельгии.

Для спорта в целом гораздо, гораздо хуже, если какие-то истории в итоге находят подтверждение, получают доказательную базу. Поистине ужасно, если систему применения допинга организует государство.

Но все ли уже доказано в случае с Россией?

— Как можно улучшить ситуацию с допингом в нашей стране, на ваш взгляд?

— Если России больше нет доверия в данном вопросе, следует создать международную ассоциацию, которая возьмет на себя все заботы по решению накопившихся проблем. Такую структуру следует наделить чрезвычайными полномочиями для эффективного исполнения своей работы.

— Ну что же, теперь давайте о футболе. Признайтесь, кому-нибудь в Бельгии интересна нынешняя сборная России?

— Во-первых, думаю, что у нее еще есть время для нормальной подготовки к чемпионату мира. Знаю, люди многого ждут от команды летом 2018-го.

Однако, боюсь, вашим сегодняшним игрокам остро не хватает таланта. Очень трудно добиться серьезного результата, когда вы не имеете в своем составе хороших игроков. Вообще. В вашей сборной нет никого, кроме Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева.

Ни одного громкого имени больше. Полагаю, остальные совершенно не известны за рубежом.

— Насколько важен предстоящий матч для Бельгии?

— Абсолютно не важен. Это лишь контрольная игра, ничего более. Плюс у нас колоссальные потери. Эден Азар, Кевин де Брейне, Венсан Компани, Тома Менье не сыграют из-за травм. Лучшие игроки сборной! Кроме того, Роберто Мартинес не взял в поездку основного вратаря Тибо Куртуа, Маруана Феллаини и Лорана Симана. По сути из-за разных причин выпала вся основа. Вы должны понимать, что в майках национальной сборной выйдет отнюдь не лучшая команда Бельгии. Скорее что-то близкое к резерву.

— То есть такая Бельгия, можно сказать, слабее России?

— Конечно. Наши слабости отчетливо проявились в важнейшем с точки зрения отбора на чемпионат мира домашнем матче против Греции в прошлую субботу. Бельгия не смогла победить, хотя в оптимальных условиях была бы обязана сделать это. Теперь же судьба путевок от нашей группы совсем не ясна.

— Несмотря ни на что, в последнее время сборная Бельгии не выпадает из топ-5 рейтинга ФИФА, где еще недавно занимала вторую позицию. Игра «красных дьяволов» сегодня дарит радость соотечественникам?

— О, да!

После затяжного периода без крупных турниров, это 2002−2014 годы, мы, наконец-то, вернулись. Эта команда буквально кишит эксклюзивными талантами высшей пробы.

Они стараются играть с позиции силы, поэтому нам нравится наша сборная.